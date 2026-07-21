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Cambados

Castrelo celebrará su XVII Festa da Paella con un menú de 15 euros y animación musical

A. Louro
21/07/2026 16:44
Otra cita gastronómica en Castrelo, dedicada al fideuá
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Gonzalo Salgado
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Castrelo acogerá el próximo sábado, día 25, la XVII edición de la ya tradicional Festa da Paella durante una jornada en la que no faltará la animación musical con Eli Lustres. La cita está organizada por la Asociación Vecinal, Cultural e Deportiva Santa Cruz y el precio de menú es de 15 euros.

Por este precio, los asistentes podrán disfrutar del plato estrella, el cual llevará ingredientes del mar y la tierra, así como de entrantes, postre, vino tinto o blanco, agua y café con chupitos. Los tickets pueden retirarse ese día en el propio recinto de la fiesta, aunque estarán limitados. De hecho, también se hacen reservas y el plazo termina el 23 de julio. Los interesados pueden hacerlo a través del teléfono y wasap 649 410 888. En este número también se pueden resolver la posibles dudas.

Desde la organización indicaron que las personas que están bajo un régimen alimentario especial, pueden tener un menú adaptado, pero deberán avisar con antelación. A este respecto, la asociación cambadesa también indica que el recinto está preparado para el acceso de personas con movilidad reducida. La música la protagonizará Eli Lustres, que animará la degustación, a partir de las dos, y posterior sobremesa.

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