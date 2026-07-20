Los trabajadores de la basura acusan de inacción a la Mancomunidad y Lago llama al entendimiento

Trabajadores y representantes sindicales en la entrada del Concello de Ribadumia, en la última movilización Aitana Vidal

El calendario de movilizaciones convocado por los trabajadores del servicio de la basura comarcal se ha intensificado esta semana tras una concentración convocada esta mañana en el Concello de Ribadumia, donde los empleados fueron expulsados de su interior tras tomar el Salón de Plenos. El objetivo era reclamar la comparecencia de David Castro, presidente de la Mancomunidade do Salnés y alcalde ribadumiense, tras el silencio mantenido por la administración, según denunció el sindicato CIG.

Así, el pasado viernes el representante sindical presentó un escrito ante la Mancomunidade solicitando una reunión en la que poder tratar de tender puentes para una salida negociada a este conflicto y evitar la inminente huelga, convocada a partir del 24 de julio hasta el 9 de agosto para la prestación del servicio en Cambados, Meis y Vilanova. “Sabemos que é un problema laboral, pero está tamén causado polas características do contrato mercantil que a Mancomunidade do Salnés saca a licitación e que non recolle para nada a vosa retribución”, expuso en el acto el responsable de la CIG, Anxo Lúa, que volvió a reclamar la intervención del ente comarcal para destascar esta situación, cuyas negociaciones han encallado tras las últimas propuestas.

De hecho, el propio Lúa reconocía que desde el sindicato no han tenido noticias ni de parte de ninguna administración ni de la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, que no ha convocado a los trabajadores a ninguna reunión tras fracasar su última propuesta y a solo cuatro días del inicio de la huelga y pese a que las propuestas de ambos bandos estaban ya muy cercanas.

Por ello, desde el sindicato continuarán hoy mismo las concentraciones, esta vez frente al Concello de Cambados, a la una de la tarde y media hora depués en la sede de la Mancomunidade do Salnés, en el Paseo da Calzada. Cabe recordar que este servicio mancomunado se presta en los ayuntamientos de Cambados, Meis y Vilanova y que el propio organismo comarcal está actualmente en la redacción del próximo contrato, al que se sumaría también Meaño.

La plantilla mantiene su objetivo de una subida del 21% en cinco años, mientras que la concesionaria acortó distancias desde su propuesta inicial hasta un 19%, pero las partes apuran plazos para la huelga sin todavía cerrar ningún acuerdo.

Lago llama al acuerdo

Por su parte, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, hizo también un llamamiento al entendimiento entre las partes que permita “pechar o acordo”, ya que las diferencias entre empresa y trabajadores son en la actualidad “moi pequenas”, por lo que pide un “último esforzo”, porque “a folga non é unha opción en plena Festa do Albariño”, advierte. De hecho, señala que “sería un desastre” llegar a este punto teniendo en cuenta el estado de las negociaciones y también porque sería “a ruptura de todas as pontes de diálogo”, no beneficiando a nadie. Las partes tienen así cuatro días para llegar a ese ansiado acuerdo y evitar una huelga cuya posibilidad asusta ya, especialmente, en Cambados.