Sacan a licitación la reforma de oficinas y espacios formativos del futuro centro logístico por 303.000 euros

La Diputación financia el ambicioso proyecto de la Mancomunidade Cedida

La Mancomunidade do Salnés sacó a licitación las obras de reforma de las oficias y espacios formativos del futuro centro logístico comarcal, ubicado en la nave adquirida en el polígono de Sete Pías. Su rehabilitación total asciende a 606.210 euros con el fin de reordenar los espacios para dar cabida a la intensa actividad que se centralizará en este centro y que estará ya operativo el próximo mes de noviembre, aunque en este caso lo que se contrata el acondicionamiento de los espacios interiores —especialmente oficinas y sede de los obradoiros formativos— por un montante de 303.105 euros, de los que la Diputación de Pontevedra aporta 250.000 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses, pero deben estar listas antes del 10 de noviembre de este año, y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 5 de agosto.

Las consistirán así en la habilitación de la futura sede del Obradoiro de Hostelaría do Salnñes, que contará con una cocina, cafetería y una zona dedicada a los profesores que contará con despachos, aseos y vestuarios. También se reformará el resto de la planta baja, que contará con baños y vestuarios de uso público renovados; mientras que en el segundo piso habrá nuevas oficinas para usos administrativos por parte de la Mancomunidade, así como sala de formación, renovación de aseos y otros espacios necesarios para el correcto funcionamiento.

La superficie de actuación abarca así unos 500 metros cuadrados, a las salas utilizadas hasta ahora como almacén, sala de caldera y depósito de gasóleo que tras su desmontaje formarán parte de la nueva estancia creada; centrándose en exclusiva en el acondicionamiento de la parte de la planta baja que se pretende destinar como escuela de hostelería, según recogen los pliegos.

Un proyecto estratégico

Cabe recordar que la Mancomunidade do Salnés adquirió el pasado año la nave tras un desembolso de unos 700.000 euros con el objetivo de convertir estas instalaciones en el nuevo centro logístico de la comarca. Así pues, acogerá el control digital del ciclo del agua —que permitirá monitorear, en tiempo real, el estado de la red comarcal de abastecimiento— y la oficina técnica de calidad del agua; la puesta en marcha de un centro de control de especies invasoras y gestión ambiental; la digitalización de la recogida de residuos y el impulso del compostaje de proximidad; la creación de un ‘Salnés Lab’ para la innovación pública; la implantación de un centro comarcal de formación y obradoiros de empleo; y la centralización de un parque de maquinaria comarcal.