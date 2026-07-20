La Festa da Vieira rebasa las 15.000 raciones con la receta tradicional a la cabeza

La receta tradicional al horno fue la más demandada durante todo el fin de semana Mónica Ferreirós

La Festa da Vieira cerró su vigésimo segunda edición despachando más de 15.000 raciones. La receta tradicional fue la más demandada y, en total, se vendieron unas 10.000 unidades de vieira (tanto al horno, siendo la favorita, como crocante con crema de calabazada). A ellas hay que sumar las elaboraciones con volandeira, que se sumó este año a la propuesta gastronómica de la fiesta por el excelente desempeño de la campaña de este marisco. En su caso, se presentó en empanada (que se vendieron las mismas que en años anteriores) y con arroz, siendo la segunda ración más despachada tras la vieira al horno.

Desde la Cofradía San Antonio de Cambados —promotora de la cita junto con la empresa comercializadora Porto de Cambados y con el apoyo del Concello— valoraron así muy positivamente una edición con la que se mostraron “moi satisfeita cos resultados” tras conseguir el ambicioso objetivo de las 15.000 raciones, con las que el pasado año se batió el récord histórico de la cita gastronómica por excelencia de Cambados.

Asimismo, desde el Pósito destacaron que con relación a estos números hay que tener en cuenta que el pasado año Santa Mariña cuadró en viernes, por lo que sí fue festivo, lo que ayudó a la afluencia de público en la carpa gastronómica, instalada en A Calzada, situación que no se produjo este año, en el que la festividad cuadró en sábado. Pese a ello, los primeros datos arrojan a que los números son muy parejos.

Atracón festivo

Cambados despidió con ello un fin de semana de auténtica actividad festiva. Así, a la Vieira se sumó el día de la patrona, Santa Mariña, el sábado, en el que la Cofradía también celebró San Antonio, para acabar el domingo con las misas y la procesión marítima-terrestre en honor a la Virxe do Carme, desde Tragove.

La actividad, sin embargo, continúa en el municipio todo lo que queda de mes. Así, este sábado —en el que además se celebrará el Día da Patria con varias actuaciones musicales— se celebrará Santa Margaita, con misa a las ocho de la tarde en su capilla y posterior procesión. Para dar paso la próxima semana, a partir del miércoles, a la cita más esperada: la Festa do Albariño.