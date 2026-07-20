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Cambados

La DO Rías Baixas brilla con 23 premiados en la ‘Guía de los 100 Mejores Vinos de España’

A. Louro
20/07/2026 16:45
Una cata en una bodega saliniense
Una cata en una bodega saliniense
Gonzalo Salgado
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La Unión Española de Catadores (UEC) celebra el cuarenta aniversario de los Premios Baco, su concurso insignia, con la publicación de la ‘Guía de los 100 Mejores Vinos de España’ de la cosecha 2025, en la que la DO Rías Baixas ha vuelto a brillar.

Del centenar, seleccionados entre 400 referencias, 23 pertenecen a esta denominación gallega, casi un cuarto del total. De los 23 premiados de Rías Baixas con Baco de Oro y Gran Baco de Oro, 5 de ellos han obtenido la máxima distinción (Gran Baco) con puntuaciones superiores a 92 puntos y “mostrando su carácter excepcional y su calidad reconocida por el concurso”, explican desde la UEC. De hecho, solo 17 vinos de los cien que forman parte de esta guía han obtenido la distinción de Gran Baco de Oro. En el caso de Rías Baixas representan cerca del 30% de los Gran Baco de Oro.

Vinos blancos, rosados y tintos con los que recorrer la España vinícola de Este a Oeste y de Norte a Sur, desde los blancos gallegos como de Rías Baixas, pasando por rosados y por los tintos, donde se encuentran también representantes de vinos gallegos. Cada vino se presenta mediante una ficha diseñada para ofrecer, de forma clara y visual, toda la información del vino, para proporcionar al lector todas las claves.

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