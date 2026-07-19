La Festa da Vieira cumple las expectativas y supera el objetivo de las 15.000 raciones

Asistentes a una jornada de la Festa da Vieira de Cambados Aitana Vidal

La XXII Festa da Vieira de Cambados se clausuró la noche de ayer cumpliendo las expectativas marcadas en su inicio. Así, tal y como detallan desde la organización, a falta del recuento del turno final de la noche, la carpa gastronómica despachó más de 14.000 raciones, lo que hace prever que superará, sin duda, el objetivo de las 15.000.

A lo largo de estas jornadas, miles de asistentes llenaron la carpa gastronómica instalada en el Paseo da Calzada para degustar las cuatro propuestas de la fiesta: vieira ao forno, empanada de volandeira, arroz meloso de volandeira y vieira crocante con crema de calabaza especiada.

Los días que contaron con más público fueron el sábado y el domingo, especialmente en el turno del mediodía. En relación a la venta de raciones, como suele ser habitual, la vieira tradicional al horno volvió a ser la propuesta estrella y la más solicitada entre los comensales. Le siguieron, por este orden, el arroz y la empanada.

La organización liderada por la Cofradía de San Antonio en colaboración con el Puerto y el Concello, mostraron un año más su satisfacción por la cantidad de vecinos y vecinas de la localidad y también turistas que no fallaron a su cita anual con la vieira y la volandeira de Cambados.