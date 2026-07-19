La Festa da Vieira cumple las expectativas y supera el objetivo de las 15.000 raciones
La XXII Festa da Vieira de Cambados se clausuró la noche de ayer cumpliendo las expectativas marcadas en su inicio. Así, tal y como detallan desde la organización, a falta del recuento del turno final de la noche, la carpa gastronómica despachó más de 14.000 raciones, lo que hace prever que superará, sin duda, el objetivo de las 15.000.
A lo largo de estas jornadas, miles de asistentes llenaron la carpa gastronómica instalada en el Paseo da Calzada para degustar las cuatro propuestas de la fiesta: vieira ao forno, empanada de volandeira, arroz meloso de volandeira y vieira crocante con crema de calabaza especiada.
Los días que contaron con más público fueron el sábado y el domingo, especialmente en el turno del mediodía. En relación a la venta de raciones, como suele ser habitual, la vieira tradicional al horno volvió a ser la propuesta estrella y la más solicitada entre los comensales. Le siguieron, por este orden, el arroz y la empanada.
La organización liderada por la Cofradía de San Antonio en colaboración con el Puerto y el Concello, mostraron un año más su satisfacción por la cantidad de vecinos y vecinas de la localidad y también turistas que no fallaron a su cita anual con la vieira y la volandeira de Cambados.