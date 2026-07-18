El PP descarta una moción de censura tras el cese de Jose Ramón Abal del gobierno

Sabela Fole PP Cambados Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Cambados descarta presentar una moción de censura tras el cese de José Ramón Abal del gobierno. Tal y como señala la portavoz de los populares, Sabela Fole, “nunca nos lo planteamos” y, desde el principio de la legislatura, cuenta, comprendieron que su trabajo tendría que desarrollarse desde la oposición y en eso “estamos centrados”

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La salida del que hasta el pasado viernes era concejal de Obras, Seguridade Cidadá y Enoturismo –dentro de un cuartipatito formado por PSOE, Somos Cambados, BNG y Cambados Pode–, indica Fole que era algo que esperaban “desde el principio”. Así, dice que en el gobierno, el alcalde, Samuel Lago, “estaba totalmente desautorizado” y la situación “no daba para más”.

La líder del PP de Cambados aclara que desde su partido continuarán con su trabajo que, detalla, “es estar al lado de los vecinos”. Así indica que, teniendo en cuenta las fechas que son –en el día de ayer se celebró Santa Mariña y la localidad también está inmersa en la Festa da Vieira– todavía no se ha sentado a valorar esta nueva situación con sus concejales pero que, lo que tienen claro, es que seguirá en su “línea” y centrados en la oposición.

“Es el lugar en el que nos pusieron y nos esta dando mucho trabajo teniendo en cuenta lo mal que ha funcionado durante todo este tiempo el gobierno”, cuenta Fole.

Por último, indica que "en los próximos días" se sentará a hablar con sus concejales para trabajar y pide al gobierno "que también se dedique a trabajar en favor de todos los vecinos y se centre en lo que verdaderamente importa, que es Cambados”