La vieira llena de ambiente a Cambados, que celebra hoy el día de su patrona, Santa Mariña

El Paseo da Calzada se llenó de ambiente durante toda la jornada Aitana Vidal

El Paseo da Calzada se llenó ayer de comensales para celebrar la segunda jornada de la Festa da Vieira, en la que este año la volandeira se suma a la propuesta gastronómica, que ofrece ambos mariscos con diferentes recetas. La cita, promovida por la Cofradía y Porto de Cambados, con el apoyo del Concello, continúa hoy con su programa, que contará con un showcooking gratuito con Miguel Mosteiro, chef responsable de la carpa gastronómica de la fiesta; y con música a cargo de Fanfarria Furruxa, que protagonizará una sesión vermú.

La jornada, sin embargo, tendrá un importante componente festivo en Cambados, que celebrará el día de su patrona, Santa Mariña. Las actividades en su honor arrancarán con salva de bombas y pasacalles con los grupos de gaitas Os Cruceiros y Fanfarria Furruxa, para celebrar la misa en honor a la santa a mediodía.

Ya por la tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar la misa solemne y, a continuación, la procesión por las calles de costumbre y, por segundo año consecutivo, con la salida de todos los estandartes de la parroquia. Además, estará acompañada por la Banda Xuvenil de la Agrupación Músico- Cultural de Ribadumia, para acabar por la noche con verbena con Nueva Fuerza y Dúo Estelar.