Familiares y amigos se concentran para pedir justicia para Jonathan: "A mi hijo le dispararon y lo dejaron morir"

Concentración para pedir justicia para Jonathan, el cambadés fallecido por el disparo de un policía

Un mes después de que Jonathan Señoráns falleciera tras recibir el disparo de un policía durante un operación antidroga en Cambados, familiares y amigos se concentraron frente al Concello para pedir "justicia".

Portando diferentes pancartas en las que se podía leer "mi hermano no murió lo han asesinado", "policía asesino" o "tenemos derecho a la verdad" y al lado de ramos de flores y velas, medio centenar de personas exigieron a las autoridades explicaciones de lo que pasó aquel 16 de junio y que "lo ocurrido no caiga en el olvido".

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La novia del fallecido, Laura Vázquez, señaló que la concentración era, además de para limpiar el nombre de Jonathan, para que, las administraciones "hablaran" y contasen "qué es lo que paso" porque, detallan, "necesitamos respuestas".

"Lo dejaron morir"

Por su parte, la madre de la víctima del disparo, Ana Belén Trigo, reiteró que a su hijo "lo mataron, le dispararon y lo dejaron morir". Así, Trigo lamenta que, "ni a un perro se le hace eso", ya que sostiene que tardaron mucho tiempo en actuar "como es debido".

El hermano menor de Jonathan también quiso recalcar esa idea. "Han entrado en una casa, pegando un portazo, le han disparado a sangre fría y nadie tiene el derecho ni el poder de hacer eso, dejarlo morir y no dar explicaciones", cuenta.

Además, busca limpiar el nombre del que, detalla, "siempre estuvo para mí y para darme consejos". "No creo que un narcotraficante se despierte cada día para ir al mar, como hacía él", sostiene.

En este sentido, pide empatía para los vecinos y vecinas de Cambados pero, también para todos aquellos que comentan sobre lo ocurrido sin, señala, "saber nada". "Nos han quitado un pilar fundamental para nosotros", indica Isaac Señoráns y recalca, finalmente, que necesitan "una explicación, unas disculpas y que se haga justicia".

Silencio

Una de las mayores críticas de los familiares y amigos del fallecido es que nadie se ha puesto en contacto con ellos para explicar qué es lo que ocurrió aquella mañana.

Además, la madre de Jonathan, también lamenta que por parte del alcalde de la localidad, Samuel Lago, no se hubiera condenado esta muerte.