La renovación del parque de Torrado ya tiene propuesta de adjudicación
La necesaria reforma del parque infantil de Torrado ya tiene propuesta de adjudicación, con una oferta de 112.149 euros. Un total de ocho empresas se presentaron al proceso para dar un importante pulo a esta zona de juego infantil, donde hay algunos elementos de juego que piden a gritos un importante recambio.
Los pliegos del contrato constatan que este parque presenta un aspecto “moi deficiente motivado pola idade considerable dos equipos, a natureza dos materias cos que foi construída e a falta de mantemento, o que fai urxente unha actuación para subsanar ditas deficiencias e evitar o risco evidente que supón o uso de algúns dos elementos de xogo”.
Así pues, en Torrado se contempla la retirada de elementos en peor estado, restauración de aquellos recuperables reponiendo las piezas que sea preciso, la reparación del pavimento existente y la instalación de dos nuevos equipos: un multijuego con torre tipo “faro” con tobogán tubular inoxidable (de una altura de hasta 3,25 metros), rocódromo, barra de incendios y tirolina de 15 metros de largo; y un “barco e pasadizo” pensado para niños de entre 2 y 6 años, que consta de un recorrido por pasarelas y paneles móviles, que contará también con un tobogán, ramplas de acceso y paneles giratorios.
Asimismo, la actuación incluye también trabajos en el parque infantil anexo a la estación de autobuses, donde se reparará el pavimento amortiguador de caucho, aplicando una segunda capa sobre la existente previa preparación de esta última, mejora de seguridad en los maceteros y la renovación de ciertos componentes de los elementos de juego existentes.
La obra está financiada con 133.000 euros de una subvención del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, por lo que tiene que estar ejecutado, como límite, a final del mes de septiembre.