Joaquina y Miguel Lamas abren ‘Os Xoves de Códax’ con una jornada a favor de la Asociación Juan XXIII
La terraza de Martín Códax inauguró ayer la décimo tercera edición del ciclo solidario ‘Os Xoves de Códax’, una vez más, con gran respaldo del público a una propuesta cultural que se consolidó como una cita imprescindible en el verano de Rías Baixas. Así, cientos de personas disfrutaron de una jornada inaugural protagonizada por Joaquina y Miguel Lamas, en la que se recaudaron fondos en favor de la Asociación Juan XXIII, que trabaja para mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Así, la primera actuación de este ciclo reunió sobre el escenario a Joaquina y Miguel Lamas, dos artistas de trayectorias muy diferentes unidos por una misma sensibilidad musical. La cantautora venezolana, una de las grandes promesas de la música latina actual y la más joven en ganar el Latin Grammy a la Mejor Nueva Artista, conquistó al público con sus composiciones íntimas y emocionales. Por su parte, el músico gallego Miguel Lamas, baterista con una amplia trayectoria, acercó su versatilidad y excelencia interpretativa en una actuación llena de matices que completó una inauguración memorable.
La combinación de la frescura y proyección internacional de Joaquina con la experiencia y el virtuosismo de Miguel Lamas dio como resultado una inauguración emocionante, en la que ambos artistas ofrecieron un repertorio íntimo y próximo frente al atardecer de la Ría de Arousa, uno de los grandes protagonistas de cada edición de ‘Os Xoves de Códax’.
Componente solidario
Durante la bienvenida, la periodista y presentadora Marga Pazos destacó que el ciclo “xa forma parte do verán de moitas persoas”, recordando que el ciclo nació con el objetivo de unir música, vino y solidaridad, tras llevar recaudados en sus trece ediciones más de 300.000 euros a distintos proyectos sociales.
Así, como cada año, la solidaridad volvió a ocupar un lugar protagonista. La recaudación íntegra de este primero concierto se destinará a la Asociación Juan XXIII, entidad que trabaja para mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Los fondos obtenidos contribuirán al desarrollo de un proyecto de intervención asistida con animales, una iniciativa orientada a favorecer el bienestar emocional, la comunicación, la autoestima y el desarrollo personal de las personas participantes. La terraza volverá a convertirse así en punto de encuentro para la música en directo.