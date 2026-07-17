Joaquina y Miguel Lamas abren ‘Os Xoves de Códax’ con una jornada a favor de la Asociación Juan XXIII

La terraza de la bodega cambadesa volvió a acoger el ciclo Cedida

La terraza de Martín Códax inauguró ayer la décimo tercera edición del ciclo solidario ‘Os Xoves de Códax’, una vez más, con gran respaldo del público a una propuesta cultural que se consolidó como una cita imprescindible en el verano de Rías Baixas. Así, cientos de personas disfrutaron de una jornada inaugural protagonizada por Joaquina y Miguel Lamas, en la que se recaudaron fondos en favor de la Asociación Juan XXIII, que trabaja para mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

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Así, la primera actuación de este ciclo reunió sobre el escenario a Joaquina y Miguel Lamas, dos artistas de trayectorias muy diferentes unidos por una misma sensibilidad musical. La cantautora venezolana, una de las grandes promesas de la música latina actual y la más joven en ganar el Latin Grammy a la Mejor Nueva Artista, conquistó al público con sus composiciones íntimas y emocionales. Por su parte, el músico gallego Miguel Lamas, baterista con una amplia trayectoria, acercó su versatilidad y excelencia interpretativa en una actuación llena de matices que completó una inauguración memorable.

La combinación de la frescura y proyección internacional de Joaquina con la experiencia y el virtuosismo de Miguel Lamas dio como resultado una inauguración emocionante, en la que ambos artistas ofrecieron un repertorio íntimo y próximo frente al atardecer de la Ría de Arousa, uno de los grandes protagonistas de cada edición de ‘Os Xoves de Códax’.

Componente solidario

Durante la bienvenida, la periodista y presentadora Marga Pazos destacó que el ciclo “xa forma parte do verán de moitas persoas”, recordando que el ciclo nació con el objetivo de unir música, vino y solidaridad, tras llevar recaudados en sus trece ediciones más de 300.000 euros a distintos proyectos sociales.

Así, como cada año, la solidaridad volvió a ocupar un lugar protagonista. La recaudación íntegra de este primero concierto se destinará a la Asociación Juan XXIII, entidad que trabaja para mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Los fondos obtenidos contribuirán al desarrollo de un proyecto de intervención asistida con animales, una iniciativa orientada a favorecer el bienestar emocional, la comunicación, la autoestima y el desarrollo personal de las personas participantes. La terraza volverá a convertirse así en punto de encuentro para la música en directo.