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Cambados

El gobierno de Cambados cesa a José Ramón Abal

PSOE, Somos y BNG tomaron la decisión tras la enésima brecha en el cuatripartito por no salir adelante la RPT

Anxo Louro Lariño
17/07/2026 17:03
Cuatripartito de Cambados
Los portavoces de las formaciones que componían el cuatripartito, hace tres años, en el Pleno de Investidura
Monica Ferreirós
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La enésima brecha abierta por la no aprobación de la RPT ha puesto la puntilla al cuatripartito. El periodo de reflexión abierto por PSOE, Somos Cambados y BNG para evaluar el futuro del gobierno con su socio de Cambados Pode, José Ramón Abal, acabó hoy en la ruptura definitiva con el independiente, que ocupaba las concejalías de Obras, Seguridade Cidadá y Enoturismo. 

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Era la crónica de una muerte anunciada. El Pleno de los Presupuestos y la RPT dejó claro la brecha existente en el gobierno local y ni la alargada sombra de una posible moción de censura entre Abal y los populares -que ya negaron recientemente ningún tipo de acercamiento con el edil- ha conseguido mitigar la decisión de los socios de apartar a Abal del gobierno.

Cabe recordar que su apoyo en el Pleno de Investidura permitió al socialista Samuel Lago retener la Alcadía, que tratará de mantener lo que queda de mandato -algo menos de un año- con un tripartito conformado con Somos y BNG y ya sin Pode.

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