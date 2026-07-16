El PP de Cambados aplaude que el comercio cierre por Santa Mariña y critica que no sea festivo local

La líder de los populares, durante una intervención en Pleno GonzaloSalgado

El Partido Popular de Cambados aplaudió la decisión mayoritaria del comercio de cerrar este sábado por la celebración de Santa Mariña, patrona de la villa, pese a no ser festivo local en 2026. Una situación por la que criticó al cuatripartito de “tratar de invisibilizar esta efeméride simplemente por ter un compoñente relixioso pese a que conta cunha fonda tradición e forma parte da identidade do concello”.

En este sentido, los populares señalaron que los comerciantes están colgando carteles en sus escaparates advirtiendo del cierre durante la jornada del sábado, decidiendo así “respectar moi maioritariamente as nosas tradición por riba da decisión ideolóxica e sectaria” del gobierno, que defendió en su momento mover el festivo local al Lunes del Entroido al coincidir Santa Mariña con un sábado.

Un argumento que no convenció a la portavoz popular, Sabela Fole, que criticó la “incongruencia” del cuatripartito al descartar Santa Mariña, “xa que por este mesmo motivo tamén tiñan que cambiar o San Bieito, xa que o 11 de xullo deste ano tamén foi sábado, pero neste caso non foron tan valentes e confirman o seu intento de laminar á Santa Mariña das tradicións da vila”.

Finalmente, Sabela Fole garantizó que, con un gobierno del PP, en caso de alcanzar la mayoría absoluta tras las elecciones del próximo año, Santa Mariña “sempre será festivo local desde o ano 2028”, yaque recordó que los correspondientes al año 2027 serán decididos por el actual ejecutivo tras el verano, además de caer el 18 en domingo.