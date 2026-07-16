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Cambados

Cambados adelanta la procesión del Carme como "amuleto" para la Selección

Hace dieciséis años hizo lo mismo y ganó el título

A. Louro
16/07/2026 20:41
Carmen cambados tierra
Procesión por tierra y mar del Carme en Cambados
Mónica Ferreirós
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La Cofradía de Cambados celebra este fin de semana, además de la Vieira, las fiestas en honor a San Antonio y a la Virxe do Carme, que adelantará este año su procesión a las 17:30 horas, con motivo del final del Mundial de fútbol, que este domingo enfrentará a las selecciones de España y Argentina. 

No será, sin embargo, una cuestión solo de agenda, sino que también servirá como “amuleto”: Hace dieciséis años la Parroquia tomó esta misma decisión y la Selección acabó alzándose con el título y la apuesta es que se pueda repetir. En el caso de Vilaxoán también adelantará su procesión marítima, a partir de las siete, para no coincidir con el partido y facilitar la siempre multitudinaria asistencia.

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