Cambados adelanta la procesión del Carme como "amuleto" para la Selección

Procesión por tierra y mar del Carme en Cambados Mónica Ferreirós

La Cofradía de Cambados celebra este fin de semana, además de la Vieira, las fiestas en honor a San Antonio y a la Virxe do Carme, que adelantará este año su procesión a las 17:30 horas, con motivo del final del Mundial de fútbol, que este domingo enfrentará a las selecciones de España y Argentina.

No será, sin embargo, una cuestión solo de agenda, sino que también servirá como “amuleto”: Hace dieciséis años la Parroquia tomó esta misma decisión y la Selección acabó alzándose con el título y la apuesta es que se pueda repetir. En el caso de Vilaxoán también adelantará su procesión marítima, a partir de las siete, para no coincidir con el partido y facilitar la siempre multitudinaria asistencia.