Cambados abre cuatro jornadas de exaltación a la vieira con el objetivo de las 15.000 raciones

La carpa de degustación acogió la inauguración de la cita gastronómica Mónica Ferreirós

La Festa da Vieira de Cambados dio el pistoletazo a su XXII edición en honor al bivalvo, distinguida como Festa de Interese Turístico de Galicia, y que este año tiene como objetivo reeditar o superar las 15.000 raciones del pasado ejercicio. El patrón mayor, Alejandro Pérez; el alcalde, Samuel Lago; el presidente de la Diputación, Luis López; y la directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, entre otras tras autoridades, inauguraron el evento, que está organizado por la Cofradía y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, en colaboración con el Concello.

La carpa gastronómica, se abrirá así en el Paseo da Calzada hasta el domingo en horario de 12 a 16 y de 20 a 23 horas, con la vieira y la volandeira como grandes protagonistas de la propuesta gastronómica, que se presentarán en las siguientes recetas: vieira al horno (5 euros), vieira crocante con crema de calabazada especiada (5 euros), empanada de volandeira (6 euros) y arroz meloso de volandeira (6 euros).

Así, durante la jornada de mañana habrá showcooking gratuito a cargo del Obradoiro de Hostalería do Salnés, a partir de las 11:15 horas. Además, habrá sesión vermú con Take it Easy, a las 13:30, y pasacalles con la agrupación Volandeira.

Recurso turístico

Una cita que no solo sirve como promoción de uno de los mariscos y productos del mar más característicos de Cambados —concentra el 75% de las ventas de toda Galicia de vieira en lo que va de siglo XXI—, sino también como un importante recurso turístico. “Se a provincia de Pontevedra é un destino turístico de referencia, a explicación témola aquí, en Cambados. Non hai máis que ollar ao noso redor, Cambados, o Salnés, as Rías Baixas, con este mar, tanto o do Atlántico como o de viñedos; para comprender que estamos nun paraíso natural”, señaló el presidente de la Diputación, Luis López. “Con eses ingredientes e unha receita exquisita, xa non sorprende a ninguén que Rías Baixas se estea a converter nun destino internacional que por primeira vez na nosa historia recibiu máis visitantes estranxeiros ca nacionais”, recalcó López, que destacó la labor de la Cofradía, que “reflexa o compromiso desta provincia coa sustentabilidade tanto na pesca como no turismo”.