La Diputación financiará las obras para convertir la Cámara Agraria en un centro juvenil

El diputado provincial, Javier Tourís, durante la visita Mónica Ferreirós

La Diputación financiará las obras de acondicionamiento para un centro juvenil del edificio de la Antiga Cámara Agraria de Cambados a través de una partida de cerca de 60.000 euros que se enmarca en el Plan +Provincia.

Esto es así, tal y como señaló en el día de ayer el diputado provincial, Javier Tourís, quién destacó que desde la administración provincial destinarán a esta villa 1,9 millones de euros sumando las cuatro ayudas de que recibirá este año y una que llegará en 2027.

Tourís señaló, en la visita que hizo ayer al local que esta actuación permitirá mejorar este edificio ubicado en el corazón de la localidad para destinarlo “á prestación de servizos á cidadanía”.

En cuanto a los trabajos previstos se incluye la sustitución de la carpintería exterior por una con mejores prestaciones de aislamiento térmico, la sustitución de la instalación de la iluminación para la mejora de la eficiencia energética y obras para que sus accesos cumplan con la normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El diputado provincial señaló que el Plan +Provincia 2026-2027 cuenta con “85 millón de euros” para repartir entre los diferentes municipios de Pontevedra. Así, señaló que se trata del plan de cooperación con concellos “máis ambicioso da historia” de la Diputación.

Tourís, en su visita a Cambados, quiso poner en valor esta iniciativa que, señaló “obedece ao compromiso de ser o goberno do municipalismo, dándolles autonomía aos concellos para que poidan decidir a que dedican os recursos que lles corresponden”