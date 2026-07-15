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Cambados

Cambados inaugura esta tarde la XXII Festa da Vieira con una actuación de Xironsa y M80

C. Hierro
15/07/2026 22:10
Asistentes a la Festa da Vieira de Cambados el año anterior
Asistentes a la Festa da Vieira de Cambados el año anterior
Mónica Ferreirós
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Cambados se zambulle desde hoy y hasta el domingo en unas jornada dedicadas a la exaltación de la vieira. La inauguración de la fiesta y apertura de los stands para probar las diferentes elaboraciones está prevista para las ocho de la tarde en el Paseo da Calzada con la actuación, primero, de Xironsa y, después con el concierto de M80.

Mañana la programación incluye a las 11:15 un showcooking de la mano del alumnado del Obradoiro de Hostalería do Salnés, una sesión vermú con Take it Easy a partir de la una y media y el concierto a las once del grupo El 4º Sentido.

Durante el fin de semana los días continuarán repletos de actividades para todos los públicos. Así, además de degustar el arroz meloso, la vieira crocante, la vieira ao forno o, como novedad este año, la empanada de volandeiras, tanto los vecinos y vecinas como los visitantes podrán participar en el showcooking con Miguel Mosteiro o en la sesión vermú con Fanfarría Furruxa el sábado o con la exhibición de cocina con el ganador del concurso Talentos by Abril o los conciertos de Dani Barreiro & Friends y de Óscar Ibáñez & Tribo el domingo.

La clausura de esta edición de la fiesta, que ya es la vigésimo segunda que se celebra, está prevista para las once de la noche del día 19.

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