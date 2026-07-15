Besteiro reclama a la Xunta una residencia pública para Cambados y critica la falta de respuestas al Concello

Gómez Besteiro junto al alcalde de Cambados, Samuel Lago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tras reunirse con el alcalde de Cambados, Samuel Lago, reclama para la localidad una residencia pública. El líder socialista critica que el gobierno gallego “deixase pechar a que había” y permitiese que “53 personas maiores fosen trasladadas lonxe do seu entorno”.

Besteiro señaló que, además, la Xunta “deixou perder a posibilidade de habilitar un novo centro no pazo de Montesacro malia as propostas do Concello”.

De la misma manera, lamentó “o abandono” de Rueda a Cambados mientras que su alcalde “non deixou de buscar solucións”. De esta manera, indicó que Lago propuso a la Xunta que comprase el antiguo asilo y solicitó hasta quince reuniones. Sin embargo, detalló, por parte de la consellería y del presidente, la única contestación que se obtuvo fue “o silencio”.

Besteiro también indicó que el alcalde cambadés “está traballando para adquirir unha parcela e poñela a disposición da Xunta”, por lo que, subraya, ofrece colaboración mientras que, Alfonso Rueda, señala “nin recibe nin se compromete”. De este modo, concluyó que en Cambados “hai vontade, hai terreo e hai necesidade, só falta que Rueda deixe de ignorar”.

Inversiones del Estado

En contraposición Besteiro destacó las inversiones del Gobierno en la localidad entre las que se encuentra la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil con un presupuesto de 9,4 millones de euros y las obras en la Casa do Mar por 1,2 millones de euros.