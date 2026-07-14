La música jazz volverá a tomar los miércoles de agosto con el ‘Cambasóns’

El edil de Cultura, Liso González, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura, que dirige el nacionalista Liso González, reeditará una nueva edición de ‘Cambasóns’, el ciclo de jazz y otras músicas, que se desarrollará cada miércoles del mes de agosto en los jardines de la Biblioteca Municipal Luís Rei, a las nueve de la noche.

Una edición en la que volverá a ayudar el músico local Paco Charlín, conocedor del mundo del jazz gallego de una forma profunda, además de la colaboración de la bodega Paco & Lola y El Café del Mar. El ciclo lo abrirán el dúo Gloria Pavía y Rafa Morales, el 5 de agosto; cogiendo el testigo el día 12 el grupo DIN 5, con David Llop en el saxo, Juan Velasco con la guitarra, Eric abril al piano, Diego Nogueira al bajo y Brais Lorenzo en la batería.

Ya el día 19 será el turno de Carla Martínez Quartel, que encabezará la voz de la propia Martínez, que irá acompañada al piano por Daniel Mouriño, al bajo por Almeida Vidal y a la batería por David Taboada. El broche final lo pondrá Mr River el día 26 de agosto, con Miguel del Río a la guitarra, Santiago Marsan al bajo y Manuel Bastón a la batería.

El edil explicó el éxito de un programa en el que la pasada edición se marcó un “cheo todos os días”.