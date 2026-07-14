La Fundación Alfredo Brañas pide al Concello la reparación de la fuente de su plaza

Estado de la fuente de la plaza Cedida

La Fundación Alfredo Brañas presentó un escrito formal ante el Concello de Cambados en el que denuncia el estado de abandono en que se encuentra la fuente situada en la plaza que lleva el nombre del insigne pensador galleguista. La entidad, que tiene entre sus objetivos la defensa y divulgación de su legado, considera “inadmisible que un espazo público que honra a súa memoria presente un estado de deterioro tan evidente”.

Así, miembros de la fundación constataron en una visita a la plaza, que la fuente permanece sin agua desde hace un tiempo, sin iluminación y con su estructura afectada por pintadas que deterioran su imagen. Estas circunstancias “transmiten unha sensación de deixadez impropia dun dos espazos máis simbólicos de Cambados”, según denuncian desde la Fundación Alfredo Brañas.

En el escrito remitido al Ayuntamiento, la Fundación que honra al ilustre escritor que vivió y trabajó en Cambados, solicita la reparación de la fuente, incluyendo el restablecimiento del suministro de agua, la recuperación de la iluminación y la limpieza de las pintadas existentes, así como la adopción de medidas de mantenimiento que eviten que la situación se repita en el futuro.

Desde la entidad insisten en que se mantienen a disposición del Concello para colaborar en lo que sea preciso y que confían en que la situación se resuelva con la mayor brevedad posible, en atención al valor histórico y simbólico del lugar, tras denunciar los hechos de forma pública y ante el Consistorio.