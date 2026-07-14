Convocan una concentración para pedir justicia por el cambadés fallecido por el disparo de un policía

Agentes durante el operativo en el domicilio donde ocurrió todo Mónica Ferreirós

La Praza do Concello de Cambados acogerá el próximo sábado, día 18, una concentración pacífica para reclamar justicia en favor de Jonathan Señoráns Trigo, el vecino de Corvillón fallecido el pasado mes de junio durante una redada antidroga en su domicilio por el disparo de un policía de la UIP. El entorno de la propia víctima ha compartido la convocatoria, que será a las once de la mañana.

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Un encuentro que, insisten, será pacífico y en el que los asistentes portarán pancartas “juzgando lo sucedido”. Asimismo, se realizará un minuto de silencio en su memoria y se llevarán flores y velas. En cualquier caso, la propia convocatoria de la concentración indica que no se producirán alteraciones del orden público, “sin ocupación violenta hacia la entrada del Ayuntamiento” ni ningún tipo de impedimento de los servicios públicos.

Redada que acabó en tragedia

El joven de 31 años falleció así el pasado 16 de junio en el marco de la fase de explotación de la bautizada como Operación Logan. El abogado de la familia explicó que el cambadés se encontraba en cama cuando oyó ruidos, se asomó a la puerta y fue cuando, supuestamente, recibió un tiro por parte de un policía de la UIP en un hombro que acabaría con su vida poco después, cuando se encontraba en el Hospital do Salnés y pese a los esfuerzos del equipo médico. Una versión que avanzó también la pareja del fallecido, que se encontraba con él en el momento de los hechos.

El Juzgado número 4 de Cambados se ha hecho cargo de la causa y dirige las diligencias por lo sucedido, cuya investigación de las causas que llevaron a la muerte del joven la encabeza ahora la Guardia Civil.