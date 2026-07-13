La Xunta destina cinco millones a la redacción de estudios para dragados en puertos de Arousa

Vista aérea del puerto de Tragove Cedida

La Xunta de Galicia destinará cerca de cinco millones de euros al servicio de redacción de estudios técnicos para obras de dragado en una treintena de puertos de titularidad autonómica, entre ellos los de San Tomé, Tragove, Vilanova, Escarabote, Ribeira, Rianxo, A Pobra, Aguiño y Cabo de Cruz.

El servicio sale a licitación por un importe inicial de 2,6 millones para un periodo de dos años, pero se prevén tres prórrogas anuales, por lo que podrá extenderse un total de cinco años en función de las necesidades, con un importe global de 4,7 millones de euros.

El contrato incluye, además de estudios para la planificación de dragados en el medio plazo, trabajos ambientales necesarios durante la ejecucicón de obras que se encuentran ya en tramitación y con una ejecución prevista a corto plazo. Uno de ellos es el dragado del río Lérez y el puerto de Pontevedra.

Desde el año 2000, Portos de Galicia lleva realizadas 72 obras de dragados con un volumen de arena extraída de 1,6 millones de metros cúbicos, que equivale a 200 campos de fútbol, con un espesor de dragado de un metro. Los áridos fueron empleados en más de un 50% de los casos para otras acciones, como obras portuarias o regeneración de playas y bancos marisqueros.