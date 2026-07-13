Cambados abre el plazo para anotarse a los showcookings gratuitos de la Vieira

Comensales en una edición anterior D.A.

Cambados se prepara para inaugurar este jueves una nueva edición, la 32, de la Festa da Vieira, en la que la Cofradía y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, con el apoyo del Concello, esperan superar las más de 15.000 raciones despachadas en la última edición.

La vieira y la volandeira serán las protagonistas de la propuesta gastronómica. Así, los mariscos se podrán degustar en las siguientes recetas: vieira al horno (cinco euros), vieira crocante con crema de calabazada (cinco euros), empanada de volandeira (seis euros) y arroz meloso de volandeira (seis euros).

La fiesta incluye también actuaciones en directo en la carpa para amenizar la degustación y la organización de unos showcookings gratuitos en la placita de la Casa da Calzada, por parte del obradoiro de hostelería de O Salnés, el cocinero Miguel Mosteiro y las muestras Pedro Nocelli, finalista del certamen Talentos by Abril. respectivamente

Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse en la Oficina de Turismo de Cambados, de forma presencial o telefónica (986 520 786). Para facilitar el acceso al mayor número posible de personas, sólo se permitirá la inscripción a un showcoo­king por persona.