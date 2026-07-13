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Cambados

Cambados abre el plazo para anotarse a los showcookings gratuitos de la Vieira

La organización tiene el objetivo puesto en superar las 15.000 raciones

A. Louro
13/07/2026 20:35
Comensales en una edición anterior
D.A.
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Cambados se prepara para inaugurar este jueves una nueva edición, la 32, de la Festa da Vieira, en la que la Cofradía y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, con el apoyo del Concello, esperan superar las más de 15.000 raciones despachadas en la última edición.

La vieira y la volandeira serán las protagonistas de la propuesta gastronómica. Así, los mariscos se podrán degustar en las siguientes recetas: vieira al horno (cinco euros), vieira crocante con crema de calabazada (cinco euros), empanada de volandeira (seis euros) y arroz meloso de volandeira (seis euros).

La fiesta incluye también actuaciones en directo en la carpa para amenizar la degustación y la organización de unos showcookings gratuitos en la placita de la Casa da Calzada, por parte del obradoiro de hostelería de O Salnés, el cocinero Miguel Mosteiro y las muestras Pedro Nocelli, finalista del certamen Talentos by Abril. respectivamente

Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse en la Oficina de Turismo de Cambados, de forma presencial o telefónica (986 520 786). Para facilitar el acceso al mayor número posible de personas, sólo se permitirá la inscripción a un showcoo­king por persona.

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