La Operación Logan: 103 kilos de cocaína que conectan a los Charlines con el "Clan de los Balcanes"

Uno de los detenidos en la operación Mónica Ferreirós

Un total de 18 detenidos y 103 kilos de cocaína, 30 de hachís y 10 de marihuana incautados, así como un arma de fuego. Este fue el balance de la bautizada como Operación Logan, llevada a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra y que explotó el pasado 16 de junio con numerosos registros y arrestos en la comarca de O Salnés, Vigo y la Comunidad de Madrid, acabando en en tragedia en Cambados con la muerte de uno de los investigados, J.S.T., tras el disparo de un policía durante un registro en su domicilio y cuya investigación de los hechos la encabeza ahora la Guardia Civil.

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Una operación contra el narcotráfico con la que la Policía Nacional habría desarticulado un grupo criminal que conectaría a la familia Charlín con el conocido como “Clan de los Balcanes” y que se encargaría de distribuir importantes cantidades de cocaína, pero también de hachís y marihuana, según señalaron fuentes policiales.

Año y medio de investigación

La investigación se remonta a principios del año 2025, cuando miembros de la Udyco, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vilagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, pudieron comprobar la existencia de un grupo criminal asentado en la provincia de Pontevedra que se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes. Unas pesquisas que facilitaron la primera detención de uno de los investigados en el pasado mes de mayo de 2025, cuando se interceptó a uno de los investigados en A Coruña, tras un seguimiento desde O Salnés, transportando un kilo de cocaína.

En noviembre se produjo el segundo arresto, esta vez en Cambados, un vecino al que se le incautó cerca de siete kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana. De hecho, este investigado está citado esta semana a la celebración de una audiencia preliminar a un juicio por el que la Fiscalía le solicita once años y diez meses de prisión y una multa de 3,7 millones de euros por delitos contra la salud pública, atentado y tenencia ilícita de armas.

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Continuando con la investigación, a finales del mes de abril de 2026, se intercepta a la altura de Verín (Ourense) a una persona, cuando circulaba por la A-52. Los agentes localizaron en el interior del vehículo un habitáculo electrónico oculto, diseñado para esconder la droga, y en cuyo interior se hallaban algo más de 92 kilogramos en peso bruto de cocaína, que le había sido entregada al conductor, integrante del “Clan de los Balcanes,” por parte de miembros de la organización gallega tras recibirlo del “Clan de los Charlines”, según señalan desde la Policía Nacional.

Ya en mayo, y en colaboración con el Grupo de Drogas de Lugo y la Udyco de A Coruña, se incauta en el peaje de la AP-9 en Guísamo (A Coruña) otros tres kilos de cocaína, que arrojan un balance final de 103 kilos de esta droga y el ingreso en prisión de siete personas, antes del golpe realizado en la comarca.

Fase de explotación

Así, el 16 de junio se llevó a cabo la fase de explotación del operativo con un total de 21 registros simultáneos, uno de ellos en la Comunidad de Madrid y los demás en Vigo y la comarca de O Salnés, en domicilios de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Vilagarcía.

Una redada que se saldó con doce detenidos, de los que cinco fueron enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza por el Juzgado de Vilagarcía, que decretó la puesta en libertad para los otros siete, cuatro de ellos en libertad provisional —con la obligación de realizar comparecencias mensuales ante el juzgado— y otros tres sin medidas cautelares.

En los registros realizados participaron diferentes unidades policiales: la Udyco de Vigo y A Coruña, Grupo de drogas de Lugo, miembros de Pontevedra, de la Comisaría Local de Marín y de la Sección Segunda de la Brigada Central de Estupefacientes, así como de miembros GOES Galicia y Bilbao, UIP, Medios Aéreos, Guías Caninos y GOIT.

Entre los arrestados se encuentraban dos miembros vinculados con la familia Charlín, cuya vivienda en O Cabo (Vilanova) fue registrada durante el operativo. Además, los agentes de la Policía Nacional estuvieron en varias zonas de Vilagarcía, como la Praza Rafael Pazos (en Vilaxoán), la Praza da Estación, Moreira Casal, el barrio de San Roque o la parroquia de Bamio. En Ribadumia, los registros fueron en A Gándara.

Fue en Corvillón, en Cambados, donde la redada acabó en tragedia. Uno de los investigados, J.S.T., falleció de un disparo a manos de un Policía Nacional de la UIP. El abogado de la familia explicó que el joven se encontraba en cama cuando oyó ruidos, se asomó a la puerta y fue cuando, supuestamente, recibió el tiro en un hombro que acabaría con su vida poco después, cuando se encontraba en el Hospital do Salnés y pese a los esfuerzos del equipo médico. El Juzgado número 4 de Cambados abrió diligencias por la muerte de J.T.S. y la investigación la lleva la Guardia Civil.

Saldo del operativo

En cuanto al resultado final de la Operación Logan —que sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones—, tanto en fases previas como en la fase de explotación, han sido detenidas 18 personas hasta el momento. Asimismo, se han incautado 103 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís y 10 kilos de marihuana, 160.000 euros, una pistola, una veintena de vehículos, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío, diversa documentación y varios relojes de lujo.