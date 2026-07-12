Cambados esquiva la tormenta y se rinde a los milagros de San Benito con un fervor multitudinario

IMG-20260711-WA0005 Mónica Ferreirós

San Benito es conocido como el santo “máis milagreiro” en la comarca, y no en vano se le rinde homenaje con gran fervor en municipios como Cambados, Lores (Meaño), Lantaño o Meis. Sobre todo se le atribuyen beneficios para la piel y la eliminación de verrugas y otras imperfecciones; gracias a un paño untado previamente en aceite para después pedir su intercesión. Un ritual que hoy se pudo repetir en la capital del albariño, donde la multitud volvió a salir en procesión, gracias a un respiro de la lluvia, acompañando a “San Benitiño” pese a la amenaza de tormenta eléctrica durante la jornada de tarde.

La Praza de Fefiñáns se convirtió así en una auténtica romería urbana, donde no faltaron los pasacalles de la asociación cultural Volandeira, acompañados por los bonitos “papamoscas”, los gigantes Benito y Petra, que animaron el ambientes antes de la salida de la procesión. Su templo, el de San Benito, vivió tiempos mejores tras los atentados vandálicos registrados en los últimos meses que dañaron su fachada, pero hoy volvió a acoger a cientos de cambadeses que no quisieron perderse la cita. Los puestos de venta de rosquillas y de exvotos de cera completaron la estampa, además de las ofrendas, que no faltaron tampoco en la histórica plaza patrimonial.

“San Benitiño” también tuvo su día en Lores (Meaño), donde se celebró la “poxa” de gallos y otras ofrendas. Una de las estampas más tradicionales de la cita festiva gracias a las donaciones desinteresadas de los vecinos. Las misas se celebraron durante toda la jornada, tanto de mañana como de tarde, y tampoco faltó la música.

Otro de los municipios donde se vivió con fervor la jornada fue Meis, donde el santo compartió protagonismo de forma anecdótica con el desfile San Cristóbal, mientras las orquestas Miramar y La Banda de Ayer cerraron la verbena. Las fiestas grandes de Meis continuarán, sin embargo, mañana con la cita gastronómica más importante del municipio, la XXXIV Festa dos Callos, con la que pondrá el broche final a siete días de programación festiva en el municipio saliniense.