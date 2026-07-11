La dirección y el ANPA del San Tomé desmienten a González y reivindican la necesidad de la ampliación del colegio

Fachada del colegio de San Tomé DA

El equipo directivo y la ANPA del CEIP San Tomé salió ayer al paso de las declaraciones del edil de Cultura, Liso González, que pedía a Educación “unha visión conxunta do que é o tecido educativo en Cambados para saber onde hai que invertir” tras realizar lo que denominó como un “macrocentro” en San Tomé, que incluye la construcción de unas aulas de desdoble o apoyo que no podrían utilizarse, supuestamente, por la dotación de una tercera línea en ciertos cursos. Una afirmación que la dirección del colegio negó en un comunicado.

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Así pues, desde el colegio señalaron que la ampliación del CEIP San Tomé se realizó porque “o noso centro non cumpría” con la normativa. “Esta actuación non aumenta o número de prazas da nosa escola, senón que permite que o noso alumnado xa matriculado poida ter os mesmos servizos dos que dispoñen os de calquera outro centro educativo”, recalcaron desde la dirección, que subrayaron que “é rotundamente falso que se vaia dotar ao centro cunha terceira liña en certos cursos e que vaiamos quedar sen ‘aulas de apoio’”.

En este sentido, el director del centro, Manuel Felpeto, recalcó que “ao poder contar por primeira vez con aulas para desdobres, o vindeiro curso e no marco da nosa autonomía pedagóxica, decidimos darlles o uso para o que foron concibidas e en terceiro e cuarto de primaria faremos tales desdobres nas áreas de lingua galega, lingua castelá, matemáticas e ciencias sociais e naturais”.

Por ello, la dirección y la ANPA concluyeron en un comunicado conjunto que no se ampliará una tercera línea a ningún curso y que sí se podrán utilizar estas aulas de desdobles para los fines en los que fueron concebidas. De hecho, “a nosa escola leva cunha matrícula estable dende hai máis de vinte anos, en ningún caso houbo un aumento da mesma nin unha variación da oferta, temos a mesma rateo que calquera outro centro de Galicia”, puntualizaron.

Tampoco gustó en el equipo de dirección la referencia al colegio como “macrocentro” por parte del edil. Una expresión, señalaron desde el colegio, que “resulta inadecuada, xa que leva implícita unha serie de connotacións negativas que consideramos inxustas e innecesarias”. “Non comprendemos o motivo destas desafortunadas declaracións que conteñen datos falsos que nos vemos obrigados a corrixir e que resultan ofensivas para a nosa comunidade educativa”, concluyó la directiva mediante un comunicado.