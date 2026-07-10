Piden doce años de cárcel y una multa de 3,7 millones para un cambadés por narcotráfico

Droga y material incautada al acusada Policía Nacional

Un vecino de Cambados ha sido citado el próximo jueves, en la sección de la Audiencia de Pontevedra, para alcanzar una conformidad, a la celebración de una audiencia preliminar a un juicio por narcotráfico. La Fiscalía pide para él un total de once años y diez meses de prisión y una multa de 3.700.000 euros por un delito contra la salud pública, otro de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.

Los hechos se remontan al 7 de noviembre de 2025, cuando el hombre estacionó su vehículo en la calle Alfonso Castelao y fue interceptado por agentes de la Udyco, en el marco de una investigación. El acusado, sin embargo, empujó al policía nacional tratando de zafarse y abandonar el lugar, iniciándose un forcejeo oponiéndose a la acción policial, siendo finalmente inmovilizado con la ayuda de otro agente. En ese momento lleva consigo, en una mochila, unos 5,9 kilos de cocaína en unos paquetes con el sello ‘Superman’, además de dos teléfonos móviles y 65 euros y 360 dólares en efectivo.

Posteriormente, la Udyco registró su vivienda, incautándose de un total de 6,75 kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y otros ocho kilos de marihuana. Además, se hallaron en su domicilio una pistola marca Beretta, municionada y lista para disparar; dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación. Presuntamente, el hombre abastecería a pequeños camellos de la zona, jugando un papel importante en el tráfico a media escala. En total, la droga incautada alcanzaría en el mercado ilícito un valor de 917.355 euros, según destaca en su escrito de acusación la Fiscalía.