El actor cambadés Flako Estévez será el pregonero de un Albariño que innova con la distribución de las casetas

Autoridades municipales y del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas D.A.

El Concello de Cambados y el Consello Regulador de la DO Rías Baixas presentaron de manera oficial esta LXXIV Festa do Albariño, que contará como pregonero al actor Valentín Estévez Rial, más conocido como Flako Estévez. Una personalidad muy querida en la villa por “levar sempre de forma orgullosa a Cambados polo mundo”. Nominado a mejor protagonista en los Premios Mestre Mateo por su trabajo en ‘San Simón’, Estévez recibió este mismo año un premio del IES Francisco Asorey, por su trayectoria en el ámbito artístico y cultural y el próximo miércoles 29 de julio se subirá al balcón de la Casa Consistorial para pronunciar el discurso con el que se dará el pistoletazo de salida a la semana grande cambadesa.

Una cita de exaltación vitivinícola —la más antigua de España— que innovará este año con la distribución de las casetas. Así, el Paseo da Calzada volverá a acoger a las 42 bodegas participantes, pero se liberará el espacio central del paseo para evitar la formación de embudos en esta zona y facilitar el trasiego de público en una cita multitudinaria. Con ello, se creará una especie de plazoleta, dividiéndose así en dos zonas —aunque muy cercanas— los stands de degustación.

Se trata del hito promocional más importante para la DO Rías Baixas, que volverá a apostar decididamente por el túnel del vino, que cumplirá su décimo quinta edición siendo el más abundante gracias a 82 bodegas y 207 marcas de diferentes añadas y de todas las tipologías amparadas por la Denominación de Orixe. La cita, concebida como un espacio para que los expertos y amantes del vinos puedan “escapar del bullicio” de la fiesta, se desarrollará en el Salón de Congresos José Peña, el jueves, viernes, por un precio de 25 euros por persona, en horario de 11 a 15 y de 17:30 a 21:30 horas, y el sábado solo de mañana.

En cuanto al concurso, Ramón Huidobro, secretario del Consello Regulador, recalcó que un total de 61 bodegas se han presentado al Concurso do Albariño, de los que los tres ganadores serán elegidos por un panel de catadores compuesto por 23 profesionales, trece de ellos ajenos al Consello Regulador y con perfiles muy técnicos.

De Ninghures, se suma

En cuanto al cartel, según presentó el edil de Festas, Tino Cordal, la semana grande de fiestas empezará de forma anticipada el martes 28 con el día de “pé de cuba”, en el que no faltarán los juegos tradicionales en la Praza do Concello, un espectáculo familiar del Circo Isla Letriska (20 horas), un concierto de The Velvet Crab (21 horas, en la Praza de Alfredo Brañas), pasacalles con Alambrique y sesión DJ en Alfredo Brañas, dese las 11.

La inauguración oficial llegará el miércoles 29, con el pregón a cargo de Flako Estévez, en la Praza do Concello (13 horas) y la apertura de las casetas de A Calzada —que se mantendrán abiertas todos los días, hasta las tres de la mañana—. El plato fuerte de la jornada será un concierto de De Ninghures junto a Law, en la Praza de Fefiñáns, a partir de las diez de la noche. Una cita solidaria que, aunque contará con entrada gratuita, recaudará fondos en favor de la Fundación Condado de Taboada a través de la barra y donativos. El fin de fiesta correrá a cargo de la orquesta Suavecito, en la Praza do Concello y sesión DJ en Alfredo Brañas.

El jueves empezarán los actos del Concurso do Albariño con la Cata Prima, en el Parador de Cambados (10 horas). El panel e expertos decidirá en esa sesión los doce vinos finalistas entre los más de sesenta participantes. Además, durante la jornada se inaugurará también, a las 12:30 horas, el túnel del vino en el Salón Peña. Ya por la noche, Fefiñáns acogerá el concierto de Mondra, que estará acompañado por Alana y Amoebo, a partir de las diez, mientras que la orquesta América de Vigo alargará la fiesta en la Praza do Concello.

La Cata Derradeira será el viernes, cuando continuará el túnel del vino y empezará la Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé (16 horas). Ya a partir de las 21 horas, Fefiñáns acogerá el concierto dedicado a la música urbana, ya convertido en tradición en el programa y “moi agardado por toda a mocidade de Cambados” y que esta vez llevará a la Praza a La Pantera, Luar la L y ROA. Después, a partir de las 22:30 horas, la música continuará con el grupo Alkar y los DJ Mavdba y Paco Vulkano, en la Praza do Concello.

En cuanto al sábado, la jornada para la que se espera más afluencia, se despedirán el túnel del vino y la Nortada Electrónico y se subirán al escenario de Fefiñáns Agoraphobia, Cora Yako y Rufus T Firefly (22 horas) y los DJ Matrek y JJ Compota (22:30 horas).

El broche final llegará el domingo con los actos más institucionales del Capítulo Serenísimo del Albariño, empezando a la una de la tarde con el desfile de las asociaciones culturales y órdenes gastronómicas y con el acto de investidura de Damas y Cabaleiros, así como la entrega de las distinciones y nombramientos de Xóvenes Albariñenses, Albariñenses de Honra y Follas de Prata. Así, tras los actos institucionales tendrá lugar el Xantar, que se trasladará este año a la Sociedade Cultural como causa de las obras de las que está siendo objeto el Pazo Torrado. Será a las 14:30 horas y a su conclusión se producirá la aperture del sobre con los ganadores de la LXXIV Festa do Albariño. El fin de fiesta correrá a cargo del concierto de la Banda de Castrelo y la orquesta D’Noche y, a partir de medianoche, con el espectáculo pirotécnico.

Puesto de mando y cámaras

“Moitos meses de traballo para cinco días de festa”, resumió el alcalde, Samuel Lago, que avanzó que la cita contará con un extenso operativo de seguridad, que incluirá un refuerzo de agentes de la Guardia Civil y Policía Local y la dotación de un puesto de mando avanzado de la Axencia Galega de Emerxencias, donde se coordinarán todas las emergencias y se dará seguimiento a las nueve cámaras que se instalarán en puntos estratégicos, como el Paseo Marítimo, Fefiñáns o la Praza do Concello. Además, el 061 reforzará sus medios y el Concello movilizará a una ambulancia básica y una medicalizada.