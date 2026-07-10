Cambados celebrará San Benito con su multitudinaria procesión y verbena en la Praza de Fefiñáns

La comitiva, en una edición anterior de los festejos Gonzalo Salgado

San Benito es uno de los santos más venerados en la comarca de O Salnés con citas de renombre en Meaño (Lores), Meis y, como no, Cambados, donde una multitud volverá a procesionar mañana, sábado 11, al santo “máis milagreiro” por sus calles. Las misas se sucederán durante toda la mañana (7, 8, 9, 10, 11 y 12 horas) y la solemnse tendrá lugar a la una, para seguir por la tarde con oficios a las 18, 19 y 20 horas, después de la cual saldrá la siempre concurrida comitiva, en la que no faltarán las ofrendas.

Una de las citas religiosas que más devotos tiene en Cambados y que este año contará también con una programación lúdica organizada por el Concello y la asociación Volandeira, que a mediodía ofrecerá un pasacalles con su grupo de gaitas, que repetirá a partir de las siete de la tarde, esta vez, junto a los bonitos “papamoscas”–los gigantes Benito y Petra— que harán su aparición en la Praza de Asorei. Ya por la noche, la Praza de Fefiñáns acogerá la verbena, que amenizará el grupo ‘La Noche’.

Además, de Cambados, en Lores volverán a escena las tradicionales “poxas”, y en Meis no faltarán las misas, sesión vermú con Chaladura Rock, celebración de San Cristóbal y verbena a cargo de las orquestas Miramar y La Banda de Ayer.