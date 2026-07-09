González reclama a Educación una reforma de mayor calado para el CEP Antonio Magariños

Los ediles del BNG, Mar Pérez y Liso González, en un Pleno Gonzalo Salgado

El edil de Ensino, Liso González, mostró ayer su satisfacción por la decisión de la Consellería de Educación de reformar este verano los baños del CEIP de Castrelo, así como adaptar el aseo del CEP Antonio Magariños Pastoriza “ás condicións mínimas de accesibilidade”, aunque arremetió contra el gobierno autonómico por pedir mayor mantenimiento, al entender que desde el ejecutivo se están, incluso, acometiendo obras que están fuera de sus competencias.

Educación reformará este verano los baños del CEIP de Castrelo y del Magariños y pide más mantenimiento Más información

De hecho, el nacionalista señaló que la actuación proyectada para el Magariños se queda corta y que el centro precisa de una reforma de calado. Un centro construido en 1968 que presenta varias deficiencias, según señaló el edil. La más urgente —y que sí será subsanada por Educación— es la falta de un baño adaptado, ya que hay una docente con movilidad reducida, “pero ningún baño do Magariños cumpre a normativa actualmente”, denuncia González.

No es, sin embargo, la única de las demandas; empezando por el tejado del centro y la carpintería exterior, aunque si algo centró las críticas del concejal cambadés fueron los problemas en las canalizaciones de pluviales que provocan importantes focos de humedades. Uno de ellos es en la aula de AL e informática, que “fai que sexan insufribles no inverno” y donde ni la acción constante del deshumidificador impide que se generen humedades. El otro foco se encuentra en el pabellón, concretamente en el almacén, que “está nunha situación lamentable”.

Un estado por el que reclama unha renovación en profundidad del centro, más allá de la necesaria dotación de un baño adaptado para personas con movilidad reducida, ya anunciado por la Consellería para acometerlo este mismo verano.

Falta de respuestas

“Isto non é cuestión de mantemento”, criticó González, que pidió medidas a Educación, con la que volvió a lamentar falta de comunicación con la administración local, ya que pese a las reiteradas peticiones del edil para reunirse con la Xefatura Territorial, estas fueron infructuosas.

En cualquier caso, el edil recalcó el trabajo de mantenimiento que se está haciendo desde el Concello en los centros educativos, asumiendo obras que, entiende, están fuera de su competencia, como puede ser el arreglo del vallado exterior del CEIP de Castrelo, de la cubierta del polideportivo o del patio exterior infantil, casi 30.000 euros, tras nuevos actos vandálicos; el pintado interior del colegio de Corvillón, donde el Concello también participó con la ANPA en la creación de la nueva biblioteca; o la instalación de carpintería exterior del comedor del colegio de Vilariño y de una aula de usos múltiples, entre otras actuaciones.

“Macrocentro” en San Tomé

“Ao mellor fai falta unha visión conxunta do que é o tecido educativo en Cambados para saber onde hai que invertir”, recalcó el nacionalista, que considera que “ao mellor non necesitamos un macrocentro como o de Santo Tomé”. Un centro que ha sido dotado de “instalación que levaban sendo demandadas dende fa tempo”, como aulas de apoyo. Sin embargo, González lamentó que según “a información que temos nós é que agora van a quedar sen elas porque se lle dota dunha terceira liña en certos cursos”, por lo que “volverán a quedar” sin esas aulas de apoyo”. Una situación que se da “mentres hai prazas no resto de colexios de Cambados”, denunció.