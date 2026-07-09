La gastronomía atlántica volvió a llenar la terraza de Martín Códax

Antón Castro protagonizó la sesión Mónica Ferreirós

‘As Tardes do Atlántico’ volvió a llenar ayer la terraza de Martín Códax en una sesión en la que la gastronomía atlántica volvió a fusionarse con el albariño y el paisaje. Antón Castro, de Casa Gaibor, protagonizó una jornada en la que volvió a poner el producto local y el respeto por la tradición de hilo conductor de su propuesta culinaria.

El testigo lo cogerán, desde Vigo, Marcos Domínguez y Patricia Uceda (restaurante Enxebre, el próximo 15 de julio, con una sesión en la que el protagonismo recaerá en una cocina de autor construida desde la honestidad, la creatividad y el respeto absoluto al producto.

La bodega cambadesa iniciará también la próxima semana una nueva edición del ciclo solidario Os Xoves de Códax, con la cantante venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, que compartirá escenario con Miguel Lamas, músico gallega con una sólida trayectoria, reconocido por su versatilidad.