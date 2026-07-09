El contenedor marrón no acaba de arrancar en Cambados, que iniciará una campaña para llegar a los 120 hogares

El alcalde, Samuel Lago, durante una charla sobre compostaje Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados puso en marcha el pasado diciembre, hace ya más de seis meses, el plan piloto para la implantación del contenedor marrón en el casco urbano como complemento al compostaje como principal método de tratamiento para los residuos orgánicos. Para ello, el Área de Medio Ambiente instaló una decena de contenedores marrones con el objetivo de llegar a dar servicio —en un primer estadio— a unas 120 familias. Cifra objetivo que, por el momento, continúa muy lejos de alcanzarse.

Con este contexto, el Concello ha recibido una subvención de 10.300 euros de la Consellería de Medio Ambiente para emprender una campaña de difusión y captación con el objetivo de incrementar la participación vecinal en la recogida separada de biorresiduos. La idea pasa por dar un último “empuxón” a este plan piloto realizando una campaña “porta a porto, buzoneos e charlas” que consiga inculcar a los vecinos “as vantaxes de utilizar este sistema”. La iniciativa incluirá así el diseño y reparto de materiales informativos (dípticos, cartelería, adhesivos o piezas para redes sociales) o la puesta en marcha de puntos informativos. Asimismo, se realizará un trabajo de campo con los establecimientos comerciales y grandes productores, para los que se realiza una recogida puerta a puerta.

Reducir el coste de Sogama

La finalidad no es otra que reducir la cantidad de materia orgánica que va a parar al contenedor verde. Así lo señala el alcalde, Samuel Lago, que indica la importancia de reducir esta aportación por un objetivo medioambiental y para reducir el coste que supone su tratamiento: “Xa pagamos tanto de Sogama como de recollida”, apunta el regidor, que indica el agujero que supone para la economía local la falta de reciclaje en origen de los biorresiduos. De hecho, el incremento del canon de Sogama por el tratamiento de la basura, ya aplicado desde el año pasado, supone en el recientemente aprobado Presupuesto de este año 220.000 euros más.

Por ello, se tratará de inculcar a vecinos y grandes productores las ventajas de utilizar este sistema, ya que por elemento su uso no podrá ir acompañado por bonificaciones fiscales al no contemplarse en la ordenanza. Sin embargo, el objetivo es que sí se establezcan en el futuro con una futura modificación de la normativa, que se prevé que pueda ir acompañada con el nuevo contrato comarcal de la basura, actualmente en redacción y al que se sumaría Meaño.

Pese a este proyecto piloto con una decena de contenedores, Cambados mantiene su apuesta, no obstante, en el compostaje con una importante red de composteros comunitarios e individuales, que el pasado año trataron 161.481 kilos de residuos orgánicos, evitando así que acabasen en la bolsa convencional de la basura, y que dieron como resultado unas 79 toneladas de abono natural.