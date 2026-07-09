Adegas Pablo Padín triunfa en un Albariño de Mallorca con vieira de Cambados y pimientos de Horsal

El alcalde, Samuel Lago, junto al promotor Cedida

Los vinos de la Denominación de Orixe Rías Baixas volvieron a promocionarse este año en la XXIX Festa do Albariño de Mallorca, convertida en un excelente escaparate para acercar a los albariños al público balear y a sus millares de visitantes.

Así pues, la cata final, celebrada este mismo martes, dio el primer premio al vino ‘Segrel Ámbar’, de la bodega meañesa Pablo Padín. El segundo recayó en ‘Pedras Loiras’, de Bodegas Lojo; el tercero, en Adegas Valmiñor; el cuarto, en Eidosela; y el quinto, en ‘Pazo de Rubianes’, de Bodegas Arzuaga.

Desde el Concello, que colaboran con la organización de una cita que promociona los vinos y recursos enoturísticos de Cambados y O Salnés, destacaron ayer que la cita no se limitó al vino, sino que sirvió también para dar a conocer la riqueza gastronómica de Cambados, con presencia de pimientos de la Cooperativa Horsal y de vieira de Cambados. “Accións como esta son fundamentais para abrir novos mercados e consolidar a presenza dos nosos viños en destinos de enorme proxección internacional”, subrayó el alcalde, Samuel Lago. Una cita que, según explicó su impulsor, Antonio Seijas, suma cada año más profesionales de la hostelería y restauración interesados por la calidad de los albariños.