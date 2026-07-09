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Diario de Arousa

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Cambados

A Banda de Castrelo, Xironsa, Con de Xido e Volandeira porán a música para o Día da Patria en Cambados

A. Louro
09/07/2026 21:12
Concerto da Banda de Castrelo, no Día da Patria
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A Concellaría de Cultura presentou o programa de actividades musicais co gallo do Día da Patria, o próximo 25 de xullo, no que o protagonismo volverá a recaer no tradicional concerto da Banda de Castrelo. O programa, non obstante, conxugará as agrupacións de música tradicionais máis importantes da vila, como Xironsa, Con de Xido e Volandeira, que ofrecerán pasarrúas polo municipio y unha posterior sesión vermú, a partir de mediodía, na Praza de Afredo Brañas, Praza das Rodas e San Gregorio e na Rúa Real.

Pola súa parte, a Banda de Música de Castrelo ofrecerá o seu tradicional Concerto de Galicia, no Auditorio da Xuventude, a partir das 12:30 horas.

Ademais, o edil de Cultura, Liso González, avanzou tamén durante a xornada de onte unha nova programación na que se poñerán en valor os espazos patrimoniais, neste caso das Ruínas de Santa Mariña. O ciclo, ‘Voces desde as Ruínas’, contará con voces líricas e terá lagr durante tres xornadas, a partir das nove da noite. A pirmeira correrá a cargo do Orfeón Voces Graves de Arousa (día 19), dándolle continuidade o propio 25, Día da Patria, cun concerto de Lucía Martiz Dúo, para finalizar o domingo 26 con Tolemia’s Consort.

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