A Banda de Castrelo, Xironsa, Con de Xido e Volandeira porán a música para o Día da Patria en Cambados
A Concellaría de Cultura presentou o programa de actividades musicais co gallo do Día da Patria, o próximo 25 de xullo, no que o protagonismo volverá a recaer no tradicional concerto da Banda de Castrelo. O programa, non obstante, conxugará as agrupacións de música tradicionais máis importantes da vila, como Xironsa, Con de Xido e Volandeira, que ofrecerán pasarrúas polo municipio y unha posterior sesión vermú, a partir de mediodía, na Praza de Afredo Brañas, Praza das Rodas e San Gregorio e na Rúa Real.
Pola súa parte, a Banda de Música de Castrelo ofrecerá o seu tradicional Concerto de Galicia, no Auditorio da Xuventude, a partir das 12:30 horas.
Ademais, o edil de Cultura, Liso González, avanzou tamén durante a xornada de onte unha nova programación na que se poñerán en valor os espazos patrimoniais, neste caso das Ruínas de Santa Mariña. O ciclo, ‘Voces desde as Ruínas’, contará con voces líricas e terá lagr durante tres xornadas, a partir das nove da noite. A pirmeira correrá a cargo do Orfeón Voces Graves de Arousa (día 19), dándolle continuidade o propio 25, Día da Patria, cun concerto de Lucía Martiz Dúo, para finalizar o domingo 26 con Tolemia’s Consort.