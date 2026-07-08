Educación reformará este verano los baños del CEIP de Castrelo y del Magariños y pide más mantenimiento

Fachada del colegio de Castrelo Gonzalo Salgado

La Consellería de Educación dará respuesta a las reivindicaciones de las comunidades educativas del CEIP Plurilingüe de Castrelo y del CEP Antonio Magariños Pastoriza este mismo verano. Así, ha incluido en el programa de actuaciones de mejora para realizar este año la dotación de un baño adaptado en el Magariños —con una inversión de 30.000 euros— además de la reforma de los aseos del colegio de Castrelo —que costarán 48.000 euros—.

Desde la Xunta señalan que el compromiso por la renovación de los centros educativos de Cambados “é palpable”, pero recalcan la necesidad de que “os concellos realicen do mesmo xeito o seu labor de mantemento”. En esta línea, recalcan que la Consellería está invirtiendo más de 1,3 millones de euros en obras en centros educativos cambadeses. Entre ellas, la ampliación del CEIP de San Tomé, con un presupuesto de casi un millón de euros, además de haberse realizado la renovación de las luminarias del IES Francisco Asorey, entre otras obras.

Demandada reforma

En el caso del colegio de Castrelo, la comunidad educativa demandaba desde hace tiempo el arreglo urgente de los baños de Infantil, situados en la planta inferior del centro —donde también se encuentra el comedor— y que no presentaban actualmente unas condiciones mínimas. Sin puertas, baldosas antiguas y tuberías viejas que provocan malos olores. Especialmente preocupante era la falta de puertas, ya que la provocaba una ausencia de intimidad que disuadía a muchos de los niños a utilizarlos.

Una situación que provocó un choque entre las administraciones, ya que si bien la Xunta defendía una falta de mantenimiento del Concello, el gobierno local argumentaba el fin de vida útil de las instalaciones. Finalmente, la Consellería se comprometió a abordar una reforma que acometerá este mismo verano con una inversión de unos 48.000 euros.

Con ello se pondrá a punto el centro de la parroquia, después de que el Concello realizase también este año la sustitución de unos 40 metros del maltrecho cierre perimetral del colegio, que suponía un peligro para los niños.

Mayor accesibilidad

En cuanto al CEP Antonio Magariños Pastoriza, Educación acometerá así la dotación de un baño adaptado para personas con movilidad reducida, con el objetivo de que esté operativo antes del curso 2026/2027, con una inversión de unos 30.000 euros.

Equipo docente, la ANPA y el propio Concello reclamaban esta importante obra al denunciar problemas importantes en la accesibilidad, teniendo en cuenta, además, que el centro cuenta con una docente con movilidad reducida.

En este sentido, el edil de Ensino, Liso González, denunciaba este mismo año que las instalaciones no cumplían con la normativa al respecto al no contar tanto los aseos como la entrada del centro las condiciones necesarias de accesibilidad.

Cabe señalar que el gobierno autonómico invirtió ya el pasado curso 50.000 euros en falsos techos, iluminación y la instalación de una rampa de acceso al patio del colegio, precisamente, para mejorar esta accesibilidad. Así, durante la recepción de las obras, la dirección del centro y el concejal nacionalista ya trasladaron al por aquel entonces delegado de la Xunta, Agustín Reguera, las demandas urgentes en materia de accesibilidad, que ahora cometerá Educación.