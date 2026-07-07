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Cambados

Naturcambados regresa al Paseo da Calzada con productos de proximidad de todo tipo

A. Louro
07/07/2026 21:20
La presentación tuvo lugar hoy
La presentación tuvo lugar hoy
Cedida
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La Feira Naturcambados regresa este fin de semana al Paseo da Calzada. Un formato que busca acercar el medioambiente, la naturaleza y el consumo responsable al municipio a través de puestos y actividades con productos artesanos y de proximidad. Entre ellos, de alimentación —productoras apícolas, de queso, cervezas o galletas, entre otros—, limpieza, cosmética, menaje del hogar o textil, entre otros.

Asimismo, de forma paralela a la feria habrá un programa de actividades, como una recogida de residuos en la playa de Tragove junto a Limpiarousa. Será abierta al público y tendrá lugar mañana, a partir de las 10 horas. Durante los tres días de la feria habrá un concierto y clase de handpan (viernes, a las 12:30), meditación guiada con viaje de sonito a cargo de Rafaerl Tubío y una charla sobre compostaje; ya el sábado el programa incluirá una ruta de senderismo (desde las 10 horas, desde las ruinas de Santa Mariña), una demostración de terapia con antena de lecher; mientras que el domingo,  habrá una clase de handpan y un taller práctico de hipnosis, para acabar a las 17:30 horas con un taller de arte reciclado. Además, se organizará un sorteo de una cesta de productos de entre los expositores de la feria, que se sorteará entre los clientes con compras de más de 15 euros.

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