Los trabajadores de la basura mantienen las concentraciones y fuerzan una última reunión

Los empleados, ante la sede de la firma Cedida

Los trabajadores de la recogida de basura de la empresa Valoriza, que se ocupan del servicio mancomunado que se presta en Cambados, Vilanova y Meis, mantienen sus reivindicaciones de mejora salarial tras una última reunión entre las partes en la que la representación sindical presentó una última propuesta para desatascar la negociación, que plantea un incremento de un 5% cada año hasta 2031. Además, desde la CIG apuntan a que los trabajadores añadieron en esta propuesta una serie de medidas sociales (mejoras en vacaciones y permisos) como una compensación a una pérdida de un 15% de poder adquisitivo en los últimos años por subidas por debajo del IPC.

Desde la firma se comprometieron así a estudiar esta última propuesta y las partes se citaron para una próxima reunión el lunes 13. Fecha para la que, sin embargo, los trabajadores mantienen la primera fecha de un calendario de movilizaciones. Así, los afectados se concentrarán durante la jornada del lunes, a las 13 horas, frente al Ayuntamiento de Meis y, de no llegar a un acuerdo, continuarán en Cambados 8día 15) y Vilanova (17), con una huelga en el horizonte del 24 de julio al 9 de agosto, coincidiendo con la Festa do Albariño.

Una situación que desde Cambados tratan de evitar, pese a que se trata de un servicio mancomunado. Así el alcalde, Samuel Lago, ha mantenido sendas reuniones con la empresa y representantes sindicales con el objetivo de actuar de mediador y que puedan resolverse unas reivindicaciones que “parecen xustas”, señaló el regidor, que espera que las negociaciones “cheguen a bo porto”, ya que desde la firma habría voluntad por acercar posturas, ahora distanciadas.