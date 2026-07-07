Cambados contratará a 19 empleados temporales a través de una subvención del +Provincia

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello contratará a 19 personas con un contrato temporal a tiempo parcial, a través de una ayuda del Plan +Provincia de la Diputación. En concreto, convoca la cobertura de un técnico de administración general, seis monitores de ocio y tiempo libre, un analista de comercio, un técnico en gestión forestal y del medio natural, siete operarios de servicios, un peón lacero, un limpiador y un supervisor de instalaciones deportivas.

Todos ellos se contratarán con una jornada de 35 horas semanales y, en cuanto a los salarios, los operarios de servicios, peón laceiro, limpirador y supervisor de instalaciones deportivas recibirán 1.550,58 euros mensuales, mientras que el resto de puestos tendrán un salario de 1.329,53 euros.

Para poder participar en esta convocatoria de puestos temporales, los aspirantes tendrán que estar incluidos en las listas remitidas por la Oficina de Emprego al Concello de Cambados y ser desempleados, figutando como demandantes de empleo.Además, algunos de los puestos requieren una titulación específica, como el Ciclo Superarios en Gestión Forestal y del Medio Natural o en Administración de finanzas, para los técnicos forestales y de administración.