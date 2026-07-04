Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Martín Códax acoge la entrega de premios en el Día do Cooperativismo Galego 2026

Redacción
04/07/2026 20:16
Las autoridades, durante el acto de hoy |
Las autoridades, durante el acto de hoy |
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bodegas Martín Códax acogió hoy una jornada con motivo del Día do Cooperativismo Galego 2026, organizado por la Xunta de Galicia y el Consello Galego de Cooperativas, en los que se reconocieron las iniciativas premiadas en los Premios á Cooperación y en el Certame Cooperativismo no Ensino.

En el caso de caso de los Premios a la Cooperación, fueron para Algalia Sociedade Cooperativa Galega, con el galardón a los valores cooperativos; Larega Sociedade Cooperativa Galega, como mejor proyecto cooperativo nuevo; y a Xallas-Santa Comba Sociedade Cooperativa Galega, con premio a la trayectoria cooperativa. En cuanto a los premios de Cooperativismo no Ensino, como mejor proyecto empresarial se destacó al Centro Integrado de Formación Profesional Someso y con el accésit al centro Nebrija Torre de Hércules.

En la cita se estrenó además el Himno do Cooperativismo Galego, interpretado en directo por la Banda Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos.

El acto contó con presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que puso en valor la contribución de las cooperativas a la economía de Galicia, con una facturación anual de alrededor de 3.400 millones de euros y unas 2.000 cooperativas activas actualmente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620