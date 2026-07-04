Martín Códax acoge la entrega de premios en el Día do Cooperativismo Galego 2026
Bodegas Martín Códax acogió hoy una jornada con motivo del Día do Cooperativismo Galego 2026, organizado por la Xunta de Galicia y el Consello Galego de Cooperativas, en los que se reconocieron las iniciativas premiadas en los Premios á Cooperación y en el Certame Cooperativismo no Ensino.
En el caso de caso de los Premios a la Cooperación, fueron para Algalia Sociedade Cooperativa Galega, con el galardón a los valores cooperativos; Larega Sociedade Cooperativa Galega, como mejor proyecto cooperativo nuevo; y a Xallas-Santa Comba Sociedade Cooperativa Galega, con premio a la trayectoria cooperativa. En cuanto a los premios de Cooperativismo no Ensino, como mejor proyecto empresarial se destacó al Centro Integrado de Formación Profesional Someso y con el accésit al centro Nebrija Torre de Hércules.
En la cita se estrenó además el Himno do Cooperativismo Galego, interpretado en directo por la Banda Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos.
El acto contó con presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que puso en valor la contribución de las cooperativas a la economía de Galicia, con una facturación anual de alrededor de 3.400 millones de euros y unas 2.000 cooperativas activas actualmente.