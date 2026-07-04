La Festa da Vieira incluirá este año volandeira en sus empanadas

La presentación del evento fue hoy en la sede de la Cofradía cambadesa | Gonzalo Salgado

La Festa da Vieira alcanza su edición XXII este año en Cambados e introduce una novedad en sus productos de degustación. La empanada, que el año pasado llegó a agotarse tras dar salida a 160 grandes unidades, será esta vez de volandeira. La decisión se toma debido a dos condicionantes: La escasez de la propia viera esta temporada, con apenas unos pocos días de trabajo de la flota cambadesa, y la apuesta por seguir promocionando este producto alternativo, cuya demanda no deja de crecer.

Así lo explicaba hoy el patrón mayor, Alejandro Pérez, en el día en que se presentó el programa de actos, en la sede del propio Pósito, junto a representantes de la Diputación y del Concello y la ausencia de la Consellería do Mar, por motivos de agenda.

Además de la empanada, las elaboraciones de este año, a cargo del chef Miguel Mosteiro, serán ‘arroz meloso’, ‘vieira crocante’ y ‘vieira ao forno.

El programa

La inauguración de la cita, en A Calzada, será el jueves 16, a las 20 horas, con actuación de Xironsa y posterior concierto de M80.

El viernes comenzarán los showcookings, a las 11:15, a cargo este del taller de hostelería do Salnés, en la Casa da Calzada. Cada día del fin de semana habrá sesión vermú a las 13:30, el viernes con Take it Easy. Volandeira dará pasacalles y a las 23 horas actuará en A Calzada El 4º Sentido.

El sábado 18 el showcooking de la mañana será con Miguel Mosteiro y la sesión vermú, con Fanfarria Furruxa.

El domingo, la sesión de cocina en directo será con el ganador de ‘Talentos by Abril’ y la sesión de las 13:30, con Dani Barreiro & Friends.

A las 22:30 habrá concierto de Óscar Ibáñez & Tribo en la Praza do Concello, con clausura de la fiesta a las 23 horas.

El patrón mayor agradeció la colaboración institucional y de los patrocinadores y colaboradores, destacando la voluntad de la Cofradía seguir promoviendo la celebración de la fiesta a pesar de las dificultades que atraviesan las cofradías.