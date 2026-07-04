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Cambados

El Festival Xironsa y la fiesta de San Cristóbal llenan de actividad Castrelo y Corvillón

Estas dos celebraciones contaron con buena afluencia a pesar de las altas temperaturas

Redacción
04/07/2026 20:43
Las dos citas tuvieron refrescantes fiestas de la espuma
Las dos citas tuvieron refrescantes fiestas de la espuma
| Gonzalo Salgado
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Cambados acoge hoy la celebración del San Cristóbal de Castrelo y también la del Festival Xironsa en Corvillón, dos citas que concentraron un importante volumen de asistentes, a pesar de las altas temperaturas alcanzadas este sábado.

La asociación cultural Aires Novos de Castrelo impulsó la cita aquí, con viaje en pavitren, misa solemne, bendición de vehículos y la tradicional procesión de coches, carrozas y camiones. A continuación hubo comida popular, además de hinchables de agua, toro mecánico y fiesta de la espuma, en la que pudieron refrescarse los más pequeños.

En Corvillón

Por su parte, el Festival Xironsa incluyó en Corvillón pasacalles con el grupo promotor y Ansuíña, además de una sesión vermú con la Banda de Música Municipal de Ribadumia.

Hubo igualmente comida de confraternidad y también fiesta de la espuma para todas las edades, además de una sesión de iniciación al baile tradicional.

La noche dará paso a actuaciones de Unto Vello, Xironsa, Ailá y una gran foliada como punto y final.

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