Losada destaca un descenso de la criminalidad del 7,86% en Cambados en un año

El subdelegado presidió hoy la junta local de seguridad | cedida

La junta local de seguridad de Cambados aprobóhoy el dispositivo especial con motivo de la LXXIV Festa del Albariño y analizó la evolución de la seguridad ciudadana en el municipio. La cita estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y contó con presencia del alcalde, Samuel Lago, y de representantes de los diferentes cuerpos de seguridad.

Desde la Subdelegación indicaron que si se comparan los datos anuales de 2025 con los de 2024, “la criminalidad se redujo un 7,86%, consolidando una tendencia descendente en el municipio”. Esa mejora se acentúa en lo que va de año: entre enero y mayo de 2026 las infracciones penales “bajaron un 28,3% respecto al mismo período de 2025”. Además, los delitos graves y menos graves conocidos descendieron un 21,6% y los delitos contra el patrimonio se redujeron en más de un 30%. Por el contrario, las infracciones penales esclarecidas se mantienen prácticamente estables, con un ligero incremento del 1%.

La sesión abordó también el plan de seguridad para el Albariño y los 38 casos que se siguen en VioGén

Losada destacó también que uno de cada tres delitos que se cometen en Cambados ya son ciberdelitos, que representan alrededor del 33% de la criminalidad total. Con todo, “se está consiguiendo contener su incremento gracias a la importante labor de prevención, investigación y concienciación que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, aseguraron. Además, el subdelegado destacó que cerca del 44% de los ciberdelitos conocidos son esclarecidos.

En el ámbito de la violencia de género, permanecen activos en Cambados 38 casos en el sistema VioGén, que cuentan con el seguimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el transcurso de la reunión también se analizó el desarrollo del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno. Durante el presente curso se realizaron 31 actividades formativas en las que participaron 762 alumnos y 62 docentes. Las sesiones, impartidas por agentes de la Guardia Civil, abordaron cuestiones como lo acoso escolar, los delitos de odio, la ciberdelincuencia, la seguridad vial y la violencia de género, además de llevarse a cabo 6 entrevistas individualizadas con miembros de la comunidad educativa para atender necesidades específicas.