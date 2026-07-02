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Cambados

Vendedores critican la falta de aparcamiento los días de feria: “Os estáis cargando el mercadillo”

Redacción
02/07/2026 16:19
Tramo final de la Alameda de San Tomé
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La falta de aparcamiento en las inmediaciones de la Praza de Abastos y la Alameda de San Tomé en los días donde hay mercadillo ha arreciado las críticas de vendedores. Una de ellas es Rita Vidal, conocida en redes sociales como ‘La reina del mercadillo’, que acumula miles de seguidores en sus perfiles, donde ha compartido una denuncia sobre la prohibición de aparcar en el parking situado en el tramo final de la Alameda de San Tomé.

La vendedora ha reclamado así la reapertura de esta zona de aparcamiento, asegurando que la decisión “está perjudicando a vendedores y a los propios vecinos”, por lo que pidió directamente al Concello la recuperación de esta bolsa de aparcamiento los días en los que hay feria.

En este sentido, Vidal recalcó que en esta zona final del paseo no hay puestos, por que la prohibición de paso al tráfico rodado se podría instalar más adelante, lo que permitiría a los vehículos poder estacionar en este aparcamiento. “Os estáis cargando el mercadillo”, reprochó la influencer, que aseguró hablar “en nombre de los vendedores y de muchos vecinos” que reclaman más plazas de aparcamiento los miércoles y sábados, cuando tiene lugar el mercadillo.

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