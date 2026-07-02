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Cambados

Reeditan las terapias con perros dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad

A. Louro
02/07/2026 16:14
El Salón Peña acogió el inicio de la actividad
Una de las sesiones anteriores
Mónica Ferreirós
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La Concejalía de Servicios Sociales reeditará este año las terapias con perros dirigidas a menores de entre 5 a 12 años en situación de vulnerabilidad. Las plazas son limitadas y las inscripciones se pueden realizar a través del correo cocan.intervenciones@gmail.com.

La iniciativa tendrá lugar entre los meses de julio y octubre y, entre las personas que se inscriban, Cocan realizará una valoración previa de cada menor para confirmar la idoneidad y asegurar que el programa pueda responder correctamente a sus necesidades antes de confirmar la plaza definitiva. Estas terapias con animales favorecen el bienestar emocional de los menores y potencian valores como la empatía, la cooperación y la responsabilidad.

Campaña de donación

Por otra parte, la Concejalía que dirige la socialista Regina Núñez ha compartido la campaña ‘Un alento de vida’, que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante el período estival y que llegará a Cambados hoy (de 10 a 14 y de 16 a 21 horas) en la Praza do Concello.

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