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Cambados

Martín Códax marida gastronomía y albariño en sus ‘Tardes do Atlántico’

El chef ourensano Miguel González dio el pistoletazo al ciclo

A. Louro
02/07/2026 05:23
La terraza de Bodegas Martín Códax acogió ayer la cita inaugural de este ciclo
La terraza de Bodegas Martín Códax acogió ayer la cita inaugural de este ciclo
Gonzalo Salgado
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Bodegas Martín Códax inauguró ayer una nueva edición de sus ‘Tardes do Atlántico’, un ciclo con el que convierte su terraza en Burgáns en un punto de encuentro para la gastronomía, el territorio y el vino. El ourensano Miguel González, reconocido con Estrella Michelin y Sol Repsol fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con una cocina donde técnica, sensibilidad y excelencia del producto se convierten en protagonistas. Antón Castro, de Casa Gaibor, cogerá el testigo el próximo miércoles 8, a partir de las 20 horas, representando a una nueva generación de cocineros que encuentran en el producto local y el respeto por la tradición la inspiración.

El ciclo se repartirá todas los miércoles hasta el 19 de agosto, en el que reconocidos chefs de distintos puntos de Galicia compartirán su forma de entender la cocina en un entorno privilegiado, con la Ría como telón de fondo y con el vino, como siempre, de protagonista.

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