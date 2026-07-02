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Cambados

Castrelo celebrará San Cristóbal con 900 euros en premios para los vehículos más antiguos y mejor decorados

A. Louro
02/07/2026 20:10
Algunos de los vehículos participantes en la última edición
Gonzalo Salgado
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La asociación cultural Aires Novos de Castrelo celebra el sábado, 4 de julio, las romería en honor a San Cristóbal, patrón de los conductores. La jornada dará comienzo a las 10:30 horas con la salida del pavitrén desde la iglesia de Santa Cruz hasta el campo de fútbol, un viaje que será gratuito. Allí tendrá lugar la misa solemne en honor a San Cristóbal, después de la cual se bendecirá a los vehículos, seguida de la tradicional procesión.de coches, carrozas y camiones.

Una comitiva que tendrá premio para los ejemplares mejor engalanados y más antiguos. Así, la comisión repartirá hasta 900 euros: habrá tres premios para las carrozas más decoradas de 300, 200 y 100 euros; uno de 100 euros para el camión más engalando; y 100 euros para el coche y moto más antiguos, respectivamente. Una dotación económica con la que se busca incentivar el tradicional desfile y llenarlo de participación.

A la cita tampoco le faltará lo gastronómico, con sardiñada, pan y vino gratuitos y puestos a la venta de pulpo, churrasco, criollo, empanada y oreja. La música la pondrán el Dúo Prisma, Festicultores, y la charanga Os Encerellados y, para los más pequeños, no faltarán hinchables de agua, toro mecánico y una fiesta de la espuma, durante toda la tarde.

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