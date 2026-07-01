Una ruta en tren con sabor a vino para impulsar el enoturismo en O Salnés

Una cata en una bodega saliniense Gonzalo Salgado

La Ruta do Viño Rías Baixas sigue batiendo récords cada año, consolidando al enoturismo como un sector prioritario en la comarca de O Salnés, que desde hace años apuesta por un modelo que fomenta la sostenibilidad, el contacto con el medio natural y la desestacionalización. Visitas guiadas, catas y actividades entre viñedos son algunos de los programas que se suelen ofrecer en Rías Baixas, que este mes de julio ve ampliada su oferta enoturística con el Tren del Vino, uno de los trece Trenes Turísticos de Galicia puestos en marcha por la Xunta en colaboración con Renfe.

Así, la temporada de este 2026 se inició con la Ruta de la Camelia en Flor, que agotó existencias y cuyo itinerario transcurre también por la comarca, con visita a los jardines de Pazo de Rubiáns, con más de 4.500 ejemplares de camelias y todo tipo de diferentes especies botánicas. Un exitoso inicio para los trenes turísticos, que este mes de julio ponen en marcha algunos de sus trenes más populares, entre ellos la Ruta Rías Baixas.

Este itinerario, para el que ya se han completado todas las plazas disponibles, recorrerá el próximo 11 de julio tierras de la Denominación de Origen Rías Baixas, visitando en primer lugar la bodega Pazo Baión, de la subzona de O Salnés, donde los participantes podrán degustar sus vinos. Además, la excursión llegará también a Cambados, con un paseo a pie por el conjunto monumental de Fefiñáns, en la cuna del albariño. Después, la comitiva se desplazará ya para comer en Vigo y embarcar hacia un recorrido por la ría hasta la isla de San Simón.

Un formato impulsado por Turismo de Galicia que viene a confirmar la apuesta de las administraciones por el enoturismo, combinando rutas en tren, visitas guiadas, actividades y catas. Así, son dos las citas programados para este año, la primera la que tendrá lugar la próxima semana (11 de julio) y la segunda será el 12 de septiembre, en la recta final de la vendimia y para la que todavía no han salido a la venta las entradas.

No es, no obstante, el único tren turístico que pasa por la comarca, ya que además de la Ruta de la Camelia, el Pazo de Rubiáns es también protagonista de la Ruta de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia, concibiéndose así como una nueva forma de hacer turismo ligado al territorio y que pretende también incidir en la desestacionalización de un sector clave para la comarca.

155.000 visitantes en 2024

En este sentido, el enoturismo es una de las apuestas decididas de las bodegas, que diseñan ya un intenso programa de actividades, con visitas a sus instalaciones y viñedos y catas guiadas. Pero también por la Ruta do Viño Rías Baixas, cuyos números no dejan de crecer. En 2024 —última anualidad completa en la que hay datos— reunió a más de 155.000 visitantes, consolidándose como la séptima ruta del vino a nivel nacional y produciendo un impacto económico de 2,2 millones de euros, lo que supuso un incremento del 15,78% con respecto a 2023. Además, las visitas también aumentaron un 7,5% frente a ese año, arrojando datos muy positivos sobre el sector enoturístico en la comarca de O Salnés y la DO Rías Baixas.

En cuanto al perfil de los visitantes, la procedencia mayoritaria es el turista nacional (72,60%) y con una creciente presencia internacional, situando a Rías Baixas como la octava de España que más concentra. Además, pese a ser un buen recurso de desestacionalización, agosto sigue siendo el mes preferido, mientras que enero es el de menor afluencia.

Precisamente por ello surgen también otras actividades y en ellas juega un papel determinante Turismo de Galicia (no solo a través de las rutas turísticas en tren). Así, el organismo autonómico ha consolidado ya en el mes de mayo la ‘Primavera de Portas Abertas’ en las distas rutas del vino de Galicia. Así, en el caso de Rías Baixas, registró en el marco de esta actividad —entre el 22 y el 24 de mayo— unas 800 visitas, entre buses del vino, actividades de los socios y visitas gratuitas a bodegas. De hecho, los enoturistas agotaron en menos de un día las 182 plazas disponibles en los siete buses del vino y más de 360 personas visitaron por su cuenta alguna de las 17 bodegas participantes, confirmando el interés que despiertas estas actividades enfocadas en el vino y el territorio.

Un sector estratégico que encauza ahora los esfuerzos no solo de las administraciones públicas, sino también de las privadas. Así, el XIV Foro do Albariño impulsado la pasada semana por Terra de Asorei volvió a incidir, precisamente, en el potencial enoturístico que tiene la comarca, enfocado en la idea de que el consumidor de vino lo hace por una cuestión cultural: “Detrás de cada botella hai paisaxe, hai persoas e hai futuro”.