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Cambados

Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal en Tragove

A. Louro
01/07/2026 22:16
Efectivos de emergencias en el punto
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Las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento que soplaron durante toda la jornada de hoy facilitaron que un incendio declarado esta misma tarde en la parroquia cambadesa de Tragove se propagase rápidamente.  Un helicóptero y tres brigadas de Medio Rural, además de efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados trabajan para sofocar las llamas, que provocaron unha importante columna de humo, visible a varios kilómetros y que amenazan una zona del litoral cambadés poblada por depuradoras de marisco.

Las condiciones meteorológicas ya hacían presagiar que podía ocurrir un episodio similar, ya que el Concello se encontraba hoy en nivel "moi alto" de riesgo, según el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) de Medio Rural. Una situación que alcanzará el nivel más alto, "extremo", durante la jornada de mañana.

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