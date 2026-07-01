Cambados estrena la rehabilitación del puente de As Goritas tras una inversión de 400.000 euros de la Xunta

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó la estructura Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, concluyó las obras de rehabilitación integral y aumento de la vida útil del puente que sirve de acceso a la isla de As Goritas, en el puerto de Cambados, tras una inversión autonómica de 400.000 euros.

La conselleira, Marta Villaverde, supervisó hoy, junto al delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, y la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, el resultado de los trabajos, que ya se encuentran completamente operativos. Con ellos, se garantiza “a máxima seguridade e estabilidade para a circulación tanto de utilitarios coma de vehículos pesados vinculados á actividade diaria do sector do mar” en una infraestructura clave en la logística portuaria cambadesa.

La actuación viene a corregir de forma definitiva los problemas de desgaste acumulados en la estructura del puente por la exposición al medio marino, logrando recuperar años de vida útil asegurando la plena conectividad con la explanada y los pantalanes de As Goritas a largo plazo.

Así, para frenar de forma definitiva el mal estado del hormigón y reforzar la capacidad de carga del puente, el proyecto combinó una profunda intervención estructural —el puente presentaba corrosión en zonas de las vigas y la estructura— con una renovación estética. Los trabajos se centraron así en la reposición de una de las vigas del puente y la limpieza, saneamiento, reconstrucción con mortero y aplicación de inhibidor de corrosión y mortero de impermeabilización elástico sobre toda la superficie del hormigón. Además, se renovó el pavimento de la acera y se repusieron las barandillas y farolas, entre otras cuestiones que incluía el proyecto, como la reactivación total del sistema de alumbrado público, lo que permite devolver la plena seguridad y comodidad tanto a conductores como peatones.

Además, se aplicaron tratamiento químicos inhibidores de la corrosión y morteros elásticos de impermeabilización en toda la superficie para crear un escudo protector frente a las mareas y el salitre y ampliar su vida útil.

Plazos previstos

La Consellería do Mar cumplió así con los plazos ofrecidos, que preveían que el puente estaría completamente operativo para la temporada estival, donde la isla juega también un trascendente papel a nivel de tráfico, al contar con una importante bolsa de aparcamiento en el centro de la villa. Además, también alberga las atracciones de más envergadura, por ejemplo, en la Festa do Albariño, para la que apenas queda un mes.