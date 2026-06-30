La Subdelegación recibe a guardia civiles que se incorporan en prácticas en la comarca

El subdelegado, Abel Losada, recibió a los agentes Cedida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recibió, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda, a los 37 guardia civil en prácticas que se incorporan a diferentes unidades de la provincia, entre ellas los puestos de Cambados, Sanxenxo, Caldas y Valga.

Durante el acto, Losada subrayó que Pontevedra es la segunda provincia gallega que más efectivos recibe, un refuerzo que contribuirá a incrementar la presencia de la Guardia Civil en el territorio y a seguir garantizando la seguridad de la ciudadanía, especialmente durante los meses de mayor actividad estival.

En esta línea, subdelegado puso en valor el “esforzo do Goberno por seguir reforzando as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cunha promoción que supera amplamente as 3.000 prazas, a máis numerosa dos últimos anos” y recordó que “a próxima convocatoria contará cun 4 % máis de efectivos, converténdose na maior dos últimos dezaoito anos”.

Estos guardia civiles desarrollarán un periodo de prácticas de cuarenta semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardia civiles profesionales, al tiempo que priorizan la presencia de más agentes en el verano.